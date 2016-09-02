Правила лизинга: больше прав и возможностей

Терминология

Изменено определение выкупной стоимости предмета лизинга. Под ней теперь понимается установленная договором лизинга и уплачиваемая вне лизинговых платежей сумма приобретения в собственность лизингополучателем предмета лизинга (если договором лизинга предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга), которая определяется как разница между стоимостью предмета лизинга по договору лизинга и частью суммы лизинговых платежей, пол­ностью или частично возмещающей инвестиционные расходы лизингодателя, с учетом которых определена стоимость предмета лизинга, если иное не предусмотрено законодательством или договором лизинга.

В данном определении и далее в Правилах вместо суммы, возмещающей стоимость предмета лизинга, отныне говорится о сумме, полностью или частично возмещающей инвестиционные расходы лизингодателя, с учетом которых определена стоимость предмета лизинга.

В свою очередь, инвестиционными расходами лизингодателя теперь считаются затраты, с учетом которых определена стоимость предмета лизинга и которые связаны с приобретением имущества, предназначенного для последующей передачи в качестве предмета лизинга, доведением его до состояния, пригодного для использования лизингополучателем в соответствии с договором лизинга, передачей предмета лизинга лизингополучателю, а также подлежащие возмещению лизингополучателем в соответствии с договором лизинга полностью или частично расходы лизингодателя, не учтенные при определении стоимости в стоимость предмета лизинга и связанные с заключением и исполнением договора лизинга.

Уточняется, что возвратным может быть как финансовый, так и оперативный лизинг, если лизингополучатель в рамках одного договора лизинга является одновременно продавцом (поставщиком) предмета лизинга.

Не корысти ради

Одно из новшеств – снятие ограничения на получение в лизинг имущества юридическими лицами исключительно для использования в предпринимательской деятельности. С отменой п. 7 Правил созданы необходимые правовые условия для развития в Беларуси муниципального лизинга, при котором лизингополучатели, являющиеся государственными организациями или учреждениями, приобретают по договорам финансовой аренды (лизинга) имущество для использования не в предпринимательских целях. Иные некоммерческие организации (фонды, общественные объединения, ассоциации и т.п.) смогут получать в лизинг имущество для использования в целях своей деятельности, а коммерческие организации – для использования не для предпринимательских целей (например, приобретать в лизинг жилые помещения для проживания своих сотрудников).

Условия договора

Согласно изменениям, внесенным в п. 10 Правил, договор лизинга считается предусматривающим условие о выкупе предмета лизинга, если им устанавливается обязанность лизингополучателя выкупить предмет лизинга по окончании срока лизинга по выкупной стоимости предмета лизинга либо возместить в составе лизинговых платежей всю сумму инвестиционных расходов лизингодателя, с учетом которых определена стоимость предмета лизинга (ранее здесь говорилось только о стоимости предмета лизинга). Соответствующие поправки внесены в другие пункты Правил, в которых шла речь о стоимости предмета лизинга.

Также уточнено требование о возврате лизингополучателю уплаченного аванса в случае расторжения договора финансовой аренды (лизинга) по вине лизингодателя.

При этом, как и ранее, стоимость предмета лизинга определяется с учетом инвестиционных расходов лизингодателя, перечисленных в п. 11 Правил. Здесь также уточняется, что в состав таких расходов включаются затраты на государственную регистрацию не только предмета лизинга, но и прав на него и (или) договора лизинга, если в соответствии с законодательством или договором лизинга такую регистрацию осуществляет лизингодатель (подп. 11.3 п. 11 Правил).

В п. 14 Правил уточняется, что лизинговые платежи определяются по соглашению сторон (ранее речь шла о лизинговых платежах, предусмотренных договором лизинга).

До сих пор лизингодатели обязывались обеспечивать учет полученных лизинговых платежей, позволяющий определять суммы своего вознаграждения (дохода), инвестиционных расходов и стоимость предмета лизинга, возмещенные лизингополучателем в составе этих лизинговых платежей (п. 16 Правил). Теперь лизингодатель должен обеспечивать формирование информации о полученных лизинговых платежах определяемым им способом, в т.ч. с учетом данных бухгалтерского учета. Какие еще данные могут здесь использоваться, не уточняется.

Правила дополнены п. 161, согласно которому лизингополучатель должен принимать предусмотренные законодательством или договором лизинга меры для обеспечения реализации лизингодателем права осуществления контроля за сохранностью предмета лизинга, поддержанием его в рабочем состоянии, соблюдением установленных ограничений по использованию предмета лизинга.

Уточняется порядок изменения лизинговых платежей. До сих пор в Правилах лишь оговаривалось, что в случае изменения (уменьшения или увеличения) размера или возникновения новых (отсутствия необходимости осуществления предусмотренных договором лизинга) инвестиционных расходов после вступления в силу договора лизинга данные расходы должны включаться в состав лизинговых платежей путем заключения сторонами дополнительного соглашения к договору лизинга.

Теперь в новой редакции п. 17 Правил предусматривается, что если договором лизинга предусмотрена возможность изменения установленного этим договором размера либо порядка определения размера лизинговых платежей по инициативе одной из сторон в связи с изменением размера инвестиционных расходов лизингодателя или вознаграждения (дохода) лизингодателя, таким договором определяются порядок и сроки получения сторонами информации, подтверждающей обоснованность изменения размера лизинговых платежей, порядок их согласования, а также последствия непредставления указанной информации и несогласования таких изменений.

Если договором лизинга предусмотрено право лизингодателя в установленных этим договором случаях в одностороннем порядке увеличивать размер лизинговых платежей, лизингодатель в установленные договором лизинга порядке и сроки информирует лизингополучателя о таких изменениях с обоснованием необходимости и размера дополнительных инвестиционных расходов лизингодателя.

В иных случаях изменение размера инвестиционных расходов лизингодателя не является основанием для изменения предусмотренного договором лизинга размера либо порядка определения размера лизинговых платежей или расторжения такого договора, если иное не предусмотрено законодательством.

В целях повышения эффективности лизинга Правила дополнены двумя новыми пунктами, регламентирующими права сторон по распоряжению предметом лизинга. Так, устанавливается, что предмет лизинга либо его часть могут быть переданы лизингополучателем третьим лицам в аренду или в безвозмездное пользование, если в соответствии с договором лизинга лизингодатель управомочил его на совершение таких сделок (п. 201 Правил). Это позволит, например, юридическим лицам получать в лизинг автомобили для последующей неоднократной передачи их третьим лицам во временное владение и пользование по договорам аренды транспортных средств.

В то же время несоблюдение лизингополучателем установленных лизингодателем ограничений по использованию предмета лизинга, в т.ч. сублизингополучателем, которому предмет лизинга передан во временное владение и пользование по договору сублизинга, является основанием для изменения или расторжения договора лизинга по решению суда по требованию лизингодателя (п. 202 Правил).

Для защиты прав и законных интересов лизингополучателей постановлением конкретизирован порядок и условия изменения размера лизинговых платежей по инициативе одной из сторон договора финансовой аренды (лизинга). Согласно п. 21 Правил в случае расторжения договора лизинга, предусматривающего выкуп предмета лизинга, или досрочного возврата предмета лизинга по установленным законодательством или договором лизинга основаниям, или досрочного возврата предмета лизинга в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) лизингополучателем своих обязанностей уплаченные ранее лизинговые платежи не подлежат полному либо частичному возврату лизингополучателю, если иное не предусмотрено договором лизинга. Постановлением № 432 уточняется, что данная норма распространяется и на суммы, уплаченные в качестве аванса.

В случае расторжения договора лизинга, предусматривающего выкуп предмета лизинга, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) лизингодателем своих обязанностей по договору лизинга предмет лизинга подлежит возврату лизингодателю. При этом лизингодатель обязан вернуть лизингополучателю часть лизинговых платежей, в т.ч. уплаченных в качестве аванса, в размере фактически возмещенных лизингополучателем в составе уплаченных лизинговых платежей инвестиционных расходов лизингодателя, а также возместить убытки, связанные с расторжением договора лизинга по вине лизингодателя, если иное не предусмотрено договором лизинга.

Правила дополнены п. 211, согласно которому допускается предусматривать в договоре лизинга, что если стоимость возвращенного лизингодателю предмета лизинга, определенная в соответствии с законодательством на основе внутренней или независимой оценки, превышает размер не возмещенной лизингополучателем в составе лизинговых платежей стоимости предмета лизинга, то стоимость этого предмета по новому договору лизинга (договору лизинга, заключаемому между теми же сторонами в отношении иного предмета лизинга) уменьшается на всю сумму либо часть суммы такого превышения. Об этом указывается в таком новом договоре лизинга при определении стоимости предмета лизинга.

Все для блага физических лиц

Правила дополнены отдельной главой 4, которая посвящена особенностями заключения, исполнения и прекращения действия договора лизинга (сублизинга) с лизингополучателями – физическими лицами.

До сих пор лизингодатели были обязаны размещать информацию о возможных условиях заключения таких договоров в доступных для граждан местах (п. 8 Правил). Теперь же лизингодатели должны до заключения договора лизинга представлять потенциальному клиенту (который при этом не выступает в качестве индивидуального предпринимателя) информацию о возможных условиях лизинга для принятия им обоснованного решения о заключении такого договора (п. 24 Правил). Таким образом, будущие лизингополучатели будут предварительно информироваться в индивидуальном порядке. Это в большей степени обеспечивает знание ими своих прав и обязанностей, позволит принимать обдуманные и взвешенные решения об эффективности и возможных рисках заключения предлагаемых им договоров.

В состав данной информации включаются:

1) стоимость предмета лизинга;

2) срок лизинга;

3) размер, сроки и порядок уплаты лизинговых платежей, в т.ч. с учетом уплаты аванса (если договором лизинга предусмотрен аванс);

4) случаи увеличения лизингодателем в одностороннем порядке размера лизинговых платежей (если договором предусматривается такое право);

5) порядок и условия выкупа предмета лизинга, выкупная стоимость предмета лизинга (если договором предусматривается условие о выкупе предмета лизинга);

6) ограничения по использованию предмета лизинга;

7) условие о невозможности отчуждения лизингополучателем предмета лизинга третьим лицам в течение срока лизинга;

8) права лизингодателя по распоряжению предметом лизинга в течение срока лизинга, в т.ч. по его отчуждению, передаче в залог, обременению другими способами;

9) право лизингодателя по контролю за сохранностью предмета лизинга и поддержанием его в рабочем состоянии, соблюдением установленных им ограничений по использованию предмета лизинга;

10) указание стороны, на которую возложена обязанность по страхованию предмета лизинга; ответственность и риски лизингополучателя, которые он несет в связи с выбором предмета лизинга и продавца (поставщика) предмета лизинга, если они определяются лизингополучателем;

11) порядок возврата предмета лизинга и расчетов между лизингодателем и лизингополучателем в случае расторжения договора лизинга.

Кроме того, установлено, что до заключения дополнительного соглашения к договору, предусматривающего изменение условий лизинга, информация о которых была представлена лизингополучателю – физическому лицу, лизингодатель обязан ему представить информацию о таких измененных условиях для принятия обоснованного решения о заключении допсоглашения.

Вся указанная информация может представляться лизингополучателю – физическому лицу на бумажном носителе под его подпись либо в виде электронного документа, а в случае, если лизингодателем является банк, небанковская кредитно-финансовая организация или ОАО «Банк развития Республики Беларусь», – также в виде документа в электронном виде.

Под документом в электронном виде здесь понимаются электронные сообщения (в т.ч. SMS-сообщение, USSD-запрос), сформированные и подписанные с помощью программного средства без использования электронной цифровой подписи, содержащие информацию, необходимую для совершения сделок при осуществлении банковских операций и иной деятельности (п. 2 Инструкции о порядке и случаях использования программно-аппаратных средств и технологий при осуществлении банковских операций и иной деятельности Национальным банком Республики Беларусь, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», утв. постановлением Правления Нацбанка от 6.05.2016 № 241 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478».

Заметим, что ранее в п. 8 Правил также требовалось предоставлять информацию о способах обеспечения исполнения обязательств лизингополучателя по договору лизинга, необходимости привлечения лизингодателем кредитов (займов) для приобретения имущества, предназначенного для последующей передачи в лизинг, ответственности лизингополучателя за выбор предмета лизинга и продавца (поставщика) предмета лизинга, если они определяются лизингополучателем, ответственности сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей, а также об условиях досрочной уплаты лизинговых платежей и (или) выкупа предмета лизинга.

Теперь такая информация, видимо, признана излишней. Зато приведенные выше позиции (4) и (7) в исключенном из Правил п. 8 не упоминались. Кроме того, отныне лизингодатели обязаны предварительно информировать будущего лизингополучателя только о случаях увеличения лизингодателем в одностороннем порядке размера лизинговых платежей, а не об условиях и порядке этих изменений. Не потребуется сообщать о порядке расчета лизинговых платежей и определения выкупной стоимости предмета лизинга в случае внесения лизингополучателем аванса в счет возмещения стоимости предмета лизинга или лизинговых платежей – только размер и порядок уплаты.

Однако взамен с целью защиты прав и законных интересов лизингополучателя – физического лица постановлением № 432 определен иной порядок согласования сумм предстоящих расчетов. Так, согласно п. 25 Правил, по устному требованию как лизингодателя, так и лизингополучателя – физического лица сторонами до подписания договора лизинга должна быть согласована твердая или приблизительная смета либо калькуляция лизинговых платежей с указанием сумм и сроков их уплаты (график лизинговых платежей). Но в случае согласования приблизительной сметы либо калькуляции в договоре лизинга предусматривается возможность изменения определенного этими документами и установленного договором размера лизинговых платежей в соответствии с п. 17 Правил. Одновременно в п. 26 Правил указано, что лизингодатель не вправе требовать увеличения определенного твердой сметой либо калькуляцией размера лизинговых платежей, а лизингополучатель – его уменьшения, если иное не установлено законодательными актами.

Постановление вступает в силу с 31.08.2016 г.

Отдел бухгалтерского учета «ЭГ»