Поворот монетарных рычагов

С 18 января 2017 г. ставка рефинансирования снижается с 18 до 17% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков – с 23 до 22%. В сообщении регулятора подчеркивается, что данные решения принимались с замедления годовой инфляции (в ноябре 2016 г. – до 11,4%) и ожидания прироста потребительских цен по итогам 2016 г. на уровне ниже прогноза (12%) – около 11%. К тому же темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. к ноябрю 2015 г. выросла всего на 4,4%, тогда как год назад – на 39,2%. Впрочем, нужно заметить, что в октябре–ноябре 2016 г. инфляция ежемесячно росла по 0,8% – больше, чем в каждый из предыдущих 6 месяцев. Так что говорить о стабильном снижении инфляции следует с большой осторожностью.

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне.

Внешнеэкономическая устойчивость, по мнению Нацбанка, тоже постепенно повышается. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с -0,3% к ВВП в III квартале 2015 г. до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 г., сальдо внешней торговли товарами и услугами – с 1,6 до 4,4% к ВВП соответственно. При этом регулятор не упомянул, что по итогам 11 месяцев все еще наблюдался спад экспорта товаров даже по сравнению с обвалом 2015 г.

На внутреннем валютном рынке в IV квартале 2016 г. сохранялось чистое предложение валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов, по оценке регулятора, остается незначительным. Заметим, что в феврале–ноябре 2016 г. действительно неизменно на­блюдалась чистая продажа наличной иностранной валюты населением, а у субъектов хозяйствования – в 6 месяцах прошлого года.

В целом складывающиеся монетарные условия, по мнению Нацбанка, повлекут замедление годовой инфляции, которая может достичь однозначной величины уже в I квартале 2017 г. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок будут определяться устойчивостью сни­жения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса страны.

С 1 февраля 2017 г. на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5 до 4%, от привлеченных средств в ино­странной валюте увеличиваются с 7,5 до 11%. Кроме того, с 1 июля 2017 г. изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в ино­странной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II груп­пу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 г. по 1 июля 2020 г.

Данные решения должны способствовать снижению долларизации экономики и повышению привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными, а также ограничению принимаемых банками кредитных рисков. Можно добавить, что, «переформатируя» нормативы резервов, Нацбанк, с одной стороны, увеличивает операционный рычаг и перераспределяет в банковской системе ликвидность (которую и так интенсивно изымает), а с другой – подталкивает банки к активизации рублевого кредитования реального сектора и поиску путей рефинансирования долгов.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН