Пособие по беременности и родам: как рассчитать доплату

В п. 7 ст. 9 Закона в редакции от 6.10.2017 г. предусмотрено, что если размер выплаченного пособия по беременности и родам за период, установленный п.п. 1–3 ст. 8 Закона, ниже, чем размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (далее – пособие по уходу) за период со дня рождения ребенка по день, по который выплачено пособие по беременности и родам, производится доплата разницы между размерами указанных государственных пособий (далее – доплата к пособию).

Доплата к пособию производится по случаям беременности и родов, наступившим 1 июля 2017 г. и позднее.

Размер доплаты к пособию представляет собой разницу между размером пособия(й) по уходу, исчисленным в соответствии с п.п. 2 и 7 ст. 13 Закона и ст.ст. 21, 22 Закона от 6.01.2009 «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», за период со дня рождения ребенка по день, по который выплачено пособие по беременности и родам, и размером выплаченного пособия по беременности и родам за период, удостоверенный листком (листками) нетрудоспособности, по всем местам его назначения в общей сложности.

Доплата к пособию производится по одному месту назначения пособия по беременности и родам после окончания периода, установленного листком (листками) нетрудоспособности по беременности и родам, при условии назначения матери или отцу (отчиму), другому родственнику или члену семьи ребенка (детей) пособия по уходу. При этом лицам, работающим по совместительству, доплата к пособию производится по основному месту работы.

Женщинам, совмещающим учебу (при получении профессионально-технического, среднего специального, высшего или послевузовского образования в дневной форме получения образования) или прохождение подготовки в клинической ординатуре в очной форме с работой, такая доплата производится по месту учебы или прохождения подготовки в клинической ординатуре.

Доплата к пособию производится на основании заявления лица, получившего пособие по беременности и родам, в котором указываются все места получения этого пособия.

К заявлению о доплате к пособию прилагаются:

– копия протокола заседания комиссии по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности о назначении пособия по уходу либо выписка из него и свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) – если места назначения пособия по беременности и родам и пособия по уходу не совпадают;

– справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам (с указанием размера выплаченного пособия по беременности и родам и сведений о том, что доплата к пособию не производилась), – если пособие по беременности и родам выплачено в двух и более местах.

Пример 1. Работница представила листок нетрудо­способности по беременности и родам, выданный на период с 4.07.2017 г. по 6.11.2017 г. (126 календарных дней). Пособие по беременности и родам за период с 4.07.2017 г. по 6.11.2017 г. выплачено в размере 399,15 BYN.

Ребенок родился 5.09.2017 г. (является первым в семье). Размер пособия по уходу на первого ребенка, назначенного 10.11.2017 г. за период с 5.09.2017 г. по 6.11.2017 г., составляет 576,36 BYN (278,88 BYN / 30 дней х 26 дней (сентябрь) + 278,88 BYN (октябрь) + 278,88 BYN / 30 дней х 6 дней (ноябрь)).

Размер доплаты к пособию составит 177,21 BYN (576,36 – 399,15).

Пример 2. Работница представила листок нетрудо­способности по беременности и родам, выданный на период с 4.07.2017 г. по 6.11.2017 г. (126 календарных дней). Пособие по беременности и родам ей выплачено по месту работы по трудовому договору и по месту работы по договору подряда в другой организации в размере 399,15 BYN (по каждому месту работы).

Ребенок родился 5.09.2017 г. (является вторым в семье). Размер пособия по уходу на второго ребенка, назначенного 10.11.2017 г. за период с 5.09.2017 г. по 6.11.2017 г., составляет 658,69 BYN (318,72 BYN / 30 дней х 26 дней (сентябрь) + 318,72 BYN (октябрь) + 318,72 BYN / 30 дней х 6 дней (ноябрь)).

Права на доплату к пособию не имеется, поскольку размер выплаченного пособия по беременности и родам 798,30 BYN (399,15 + 399,15) превышает размер пособия по уходу, исчисленный за период с 5.09.2017 г. по 6.11.2017 г. (658,69 BYN).

Пример 3. Работнице выданы листки нетрудоспособности по беременности и родам на период с 4.07.2017 г. по 20.11.2017 г. (140 календарных дней). Пособие по беременности и родам ей назначалось по основному месту работы и по месту работы по внешнему совместительству. По основному месту работы работнице выплачено пособие по беременности и родам в сумме 445,31 BYN. Работница представила справку о том, что размер выплаченного пособия по беременности и родам по месту работы по совместительству составил 445,31 BYN и что доплата к пособию по этому месту работы не производилась. Пособие по беременности и родам за период с 4.07.2017 г. по 20.11.2017 г. выплачено в общей сумме 890,62 BYN.

Родилось двое детей 5.09.2017 г. (первый и второй ребенок в семье). Размер пособия по уходу на первого ребенка за период с 5.09.2017 г. по 20.11.2017 г. составляет 706,50 BYN (278,88 BYN / 30 дней х 26 дней (сентябрь) + 278,88 BYN (октябрь) + 278,88 BYN / 30 дней х 20 дней (ноябрь)).

Размер пособия по уходу на второго ребенка за период с 5.09.2017 г. по 20.11.2017 г. составляет 807,42 BYN (318,72 BYN / 30 дней х 26 дней (сентябрь) + 318,72 BYN (октябрь) + 318,72 BYN / 30 дней х 20 дней (ноябрь)).

Общая сумма пособий по уходу на двоих детей, назначенных 21.11.2017 г. за период с 5.09.2017 г. по 20.11.2017 г., составляет 1513,92 BYN.

Размер доплаты к пособию, которая производится по основному месту работы, составит 623,30 BYN (1513, 92 – 890,62).

Пример 4. Работница представила листок нетрудо­способности по беременности и родам, выданный на период с 4.07.2017 г. по 6.11.2017 г. (126 календарных дней). Размер выплаченного пособия по беременности и родам за период с 4.07.2017 г. по 6.11.2017 г. составил 539,60 BYN.

Работница уволена с работы 21 августа 2017 г.

Ребенок родился 5.09.2017 г. (второй ребенок в семье). Согласно копии протокола заседания комиссии по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности пособие по уходу назначено 14 ноября 2017 г. по месту работы отца ребенка. Размер пособия по уходу на второго ребенка за период с 5.09.2017 г. по 6.11.2017 г. составляет 658,69 BYN (318,72 BYN / 30 дней х 26 дней (сентябрь) + 318,72 BYN (октябрь) + 318,72 BYN / 30 дней х 6 дней (ноябрь)).

Доплата к пособию производится женщине по месту назначения пособия по беременности и родам (по прежнему месту работы).

Размер доплаты к пособию составит 119,09 BYN (658,69 – 539,60).

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017