Пора вылезать из долгов

Государственный долг Беларуси за 11 месяцев прошлого года увеличился на 3,9 млрд. BYN , или на 12% и достиг 36,8 млрд. BYN , сообщает Минфин. Таким образом, отношение общего госдолга к ВВП составило 42,8% против 40,3% годом ранее. Только за ноябрь госдолг вырос на 1,3 млрд. BYN .

В частности, внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 г. составил 13,5 млрд. USD, увеличившись с начала года на 1071,6 млн. USD (с учетом курсовых разниц), или на 8,6%. При этом в январе-ноябре 2016 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1760,9 млн. USD, в т.ч. 800 млн. – Евразийского фонда стабилизации и развития, 493,8 млн. – правительства и банков РФ, 345,8 млн. – банков КНР, 119,5 млн. – МБРР, 1,8 млн. USD – ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего государственного долга в январе–ноябре 2016 г. было направлено 778,2 млн. USD, в т.ч. 264,8 млн. USD – ЕФСР, 275 млн. – правительству РФ, 184,2 млн. – китайским банкам, 51,4 млн. – МБРР, 2,7 млн. – США, 0,1 млн. USD – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 г. составил 10,1 млрд. BYN, увеличившись с начала года на 0,4 млрд. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 4,1 %. При этом за январь-ноябрь 2016 г. было размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1485,6 млн. USD и 533 млн. BYN. На погашение таких бумаг было направлено 1442,6 млн. USD и 599,5 млн. BYN.

По данным Минфина за период с 15 января по 30 декабря 2016 г. было реализовано валютных гос облигаций на 1392,4 млн. USD в эквиваленте, а рублевых – на 160 млн. BYN, в т.ч. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» – на 300 млн. USD сумму 100,0 млн. BYN. В прошлом году физические лица приобрели на БВФБ валютных гособлигаций на 70,4 млн. USD и рублевых – на 110 тыс. BYN. В дальнейшем Минфин намерен в 2017 г. предложить к продаже новые выпуски гособлигаций для юридических и физических лиц, что должно способствовать развитию рынка ценных бумаг и привлечению средств для рефинансирования госдолга.

Таким образом, пока судьба кредита МВФ и третьего транша кредита ЕФСР остается неясной, приходится рассчитывать на внутренние ресурсы. Впрочем, внешний долг, существенно увеличившийся в прошлой пятилетке, продолжает расти и теперь. В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом от 15.12.2016 № 466, это объясняется снижением валютных поступлений в страну при увеличении платежей, направляемых за рубеж, что требует покрытия разрыва платежного баланса путем привлечения внешних заимствований. В ближайшие 5 лет бездефицитные платежный баланс и бюджет при снижении внешнего несвязанного государственного долга и инфляции должны стать ключевыми условиями сбалансированного развития. От этого зависит возможность повышения доступности коммерческого кредита и наращивания золотовалютных резервов до экономически безопасного уровня.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА