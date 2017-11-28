Поправки в КоАП: меньше штрафов и конфискаций

Снижение штрафов, сокращение сферы применения и объемов конфискаций, расширение перечня оснований для освобождения от ответственности при условии устранения нарушений – такие новации содержат поправки в КоАП и ПиКоАП.

В законопроекте, принятом Палатой представителей в первом чтении, ставилась задача обеспечить соразмерность ответственности характеру содеянного и степени причинения вреда. Разработчики попытались, с одной стороны, обеспечить экономическую безопасность государства и порядок в сфере предпринимательства, а с другой – сделать меры ответственности не приводящими к банкротству предприятий и сдерживанию деловой инициативы, объяснил директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов.

В результате по 45 составам административных правонарушений снижаются штрафы, а по 21 норме возможно применение вместо них предупреждения.

По словам главы НЦЗПИ, правоприменительная практика свидетельствует, что ряд санкций у нас завышен и не позволяет принять справедливое решение с учетом всех обстоятельств. Подчас они ставят предприятия на грань банкротства, а иногда штрафы предусмотрены за фор­мальные проступки, не связанные с причинением вреда.

Предлагается существенно сократить сферу применения конфискации имущества, которая вызывает больше всего нареканий у бизнеса. Нет сомнения в необходимости конфискации запрещенных к обороту вещей – экстремистских материалов, недоброкачественной и вредной для здоровья продукции, фальсифицированного алкоголя и т.п. Но действующее законодательство допускает и конфискацию любого имущества, в отношении которого допущены нарушения, в т.ч. оборудования и различных товаров.

Сегодня такой подход не оправдан ни с правовой, ни с экономической точки зрения, считает В. Ипатов. Так, конфискация товаров может привести субъекта хозяйствования к банкротству. Страна теряет и налогоплательщика, и работодателя. С правовой точки зрения не выполняется основная цель административного взы­скания – профилактическое, корректирующее воздействие на нарушителя. Поэтому часто достаточно ограничиться соразмерным штрафом и позволить нарушителю работать легально, уплачивая налоги.

Еще один проблемный вопрос – конфискация доходов. Действующее законодательство предусматривает кон­фискацию всей суммы доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности. При этом под доходом понимается вся сумма выручки без учета затрат на ее получение. В итоге конфискованная сумма может превышать годовую прибыль субъекта хозяйствования, что может его разорить, хотя иногда речь идет о формальных проступках.

По существу является конфискацией и институт обращения в доход государства предмета правонарушения в случае, когда не установлено совершившее его лицо. Зачастую эта мера применяется в отношении товаров, следующих транзитом через Беларусь. Кроме того, национальное законодательство допускает конфискацию имущества, не принадлежащего правонарушителю. Эти факторы негативно влияют на бизнес-климат и отрицательно сказываются на транзитной привлекательности нашей страны.

Теперь обязательная конфискация сохранится только в отношении запрещенных к обороту вещей. В 14 нормах КоАП она заменяется штрафом, который составит от 10 до 50% стоимости предмета правонарушения. В 7 нормах обязательная конфискация будет применяться по усмотрению суда, а еще в 4 – устанавливается возможность частичной кон­фискации дохода, а не всей его суммы.

Обращение в доход государства предмета правонарушения при неустановлении правонарушителя будет применяться только в отношении запрещенных к обороту предметов, а также кон­трабанды.

«Реализация данных подходов позволит обеспечить соразмерность наказания без изъятия из экономического оборота имущества. При этом предлагаемые размеры штрафов продуманы таким образом, чтобы совершать правонарушения было экономически невыгодно», – подчеркнул В. Ипатов.

Размеры штрафов, представленные в проекте, в процентном отношении сопоставимы с размерами подлежащих уплате налогов – за сокрытие товаров от налогообложения придется заплатить государству в два раза больше, чем заплатит добросовестный предприниматель.

Сегодня большинство нарушений в экономической сфере, в т.ч. формальных, влекут одновременно административную ответственность субъекта хозяйствования и виновного работника. Согласно проекту субъект хозяйствования будет привлекаться к административной ответственности только при существенном характере причиненного вреда жизни или здоровью людей или со значительными размерами (свыше 40 базовых величин) имущественного вреда, незаконного дохода, стоимости предмета правонарушения, сумм сделок и хозяйственных операций, совершенных с нарушением законодательства. При отсутствии таких обстоятельств к ответственности привлекут только виновного работника. При этом предлагается распространить такие условия привлечения субъекта хозяйствования к ответственности за нарушения, предусмотренные главами 11, 12, 13 и 14 КоАП (за отдельными исключениями).

Расширяется перечень оснований для освобождения от ответственности при условии устранения нарушения. Планируется исключить из КоАП 19 формальных составов экономических правонарушений, не соответствующих современным реалиям.

Многие их этих новаций должны улучшить условия ведения бизнеса в Беларуси. Однако сохранится п. 4 ст. 12.17 КоАП, отмены которого требовало бизнес-сообщество как нормы, по которой чаще всего предпринимателей наказывают по формальным признакам. Остается и ст. 12.7 КоАП, позволяющая, например, за работу без лицензии или госрегистрации конфисковать до 100% суммы дохода, а также орудия и средства совершения административного правонарушения.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА