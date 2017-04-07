Помогите материально: как обеспечить финансовую поддержку малого бизнеса

В проекте Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года значительное место отводится мерам, направленным на финансовую поддержку бизнеса. Будет ли достаточно такой помощи и не останется ли она лишь набором обещаний?

Финансовые проблемы неизменно входят в число самых актуальных вопросов, которые беспокоят белорусское деловое сообщество. Правда, государство неизменно напоминает о предоставляемых возможностях. Так, в проекте Стратегии отмечается, что в 2013–2015 гг. финансовую поддержку получили 392 субъекта МСБ на общую сумму 20,1 млн. BYN, в т.ч. из республиканского бюджета – 2,8 млн., местных бюджетов – 14,5 млн., Белорусского Фонда финансовой поддержки пред­принимательства – 2,8 млн. BYN. Но это не столь уж значительные ресурсы, особенно если поделить их на почти 350 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К тому же, как признается в проекте Стратегии, запланированные сред­ства в силу различных причин зачастую осваиваются не пол­ностью и недостаточно эф­фективно. Несколько больше объемы банковского кредитования. Так, в 2016 г. белорусскими банками субъектам МСБ были предоставлены кредиты на сум­му 12,1 млрд. BYN, а в 2016-м – 13,1 млрд. Однако кредитные ресурсы для МСБ часто недоступны из-за высоких ставок и условий получения и обеспечения. К тому же большинство кредитов является краткосрочными (в 2016 г. – 73,3% от их общего количества); в основном кредиты предоставляются для обеспечения текущей хозяйственной деятельности, а не для инвестирования и инноваций.

ГОВОРЯ о перспективах раз­вития МСП, приходится при­знать, что в Беларуси период первоначального накопления капитала далеко не завершен. Об этом, в частности, свидетельствует низкий уровень вклада сектора МСП в промышленное производство, например, в обрабатывающей промышленности занято всего 14,1% субъектов МСП, в строительстве – 9,1%, тогда как в торговле – 37,9%. В проекте Стратегии это честно объясняется «не только общим состоянием деловой среды, но и проблемами доступа к финансовым, материальным и трудовым ресурсам, новым технологиям и оборудованию, поскольку промышленное производство требует гораздо больших затрат в этой части». Впрочем, признается и снижение доли малого и среднего бизнеса в розничном товарообороте: более чем на 10 процентных пунктов в 2009– 2015 гг. Это явилось следствием, прежде всего, ужесточения законодательства о розничной торговле и активным развитием крупных торговых сетей. От таких мер в первую очередь по­страдали микропредприятия, которые оказывали значительную часть торговых услуг. В немалой степени падение доли малого бизнеса в розничной торговле также вызвано принятыми решениями об изменении условий ведения торговой деятельности для индивидуальных предпринимателей и прежде всего требований о наличии документов, подтверждающих приобретение (поступление) и качество товаров.

Высок уровень МСП в Беларуси в оптовом товарообороте, где на этот сектор приходится более 80% оптовой торговли. Более 50% этого оборота обеспечивают малые предприятия, что объясняется активным использованием посреднических структур, особенно во внешней торговле, что и обеспечивает высокий удельный вес сектора МСП в экспорте и импорте товаров. При этом немало малых предприятий играют роль посредников, а то и просто «прокладок» в разнообразных схемах налоговой минимизации, в т.ч. с применением трансфертных цен и т.п. Именно в этих сферах можно достаточно быстро и с относительно низкими рисками получить максимальную прибыль. Но вкладывать средства в проекты с длительной окупаемостью и высокой капиталоемкостью рискуют немногие.

ПРИЧИНА здесь кроется как в системных рисках, так и в сложности привлечения внеш­него финансирования, особенно долгосрочного. Поэтому для рас­ширения возможностей субъ­ектов МСП по доступу к финансовым ресурсам в проекте Стратегии предусматривается:

– стандартизация и упрощение банковских процедур и технологий кредитования малого бизнеса, сокращение регулирующих обязательных нор­мативов для коммерческих банков, снижение требований по страхованию и обеспечению кредитов;

– разработка и реализация мер по удешевлению банковских услуг, сокращению сроков принятия решения о выдаче кредитов;

– расширение практики и упрощение процедуры ком­пенсации части процентных ставок по банковским кредитам, договорам финансовой аренды (лизинга) путем предоставления субсидий (на конкурсной основе);

– внедрение механизма гарантирования кредитов, выдаваемых банками субъектам малого предпринимательства;

– формирование институциональных условий для развития системы небанковского финансирования, в т.ч. некоммерческих микрофинансовых организаций, финансовых, фак­торинговых, инвестиционных компаний, кредитных союзов граж­дан и предпринимателей, взаимных фондов и трастовых компаний;

– организация обращения дол­гового капитала как одного из источников финансирования МСП;

– внедрение механизмов кол­лективного финансирования биз­нес-проектов (краудфандинг);

– разработка механизма предоставления грантов на воз­мещение части затрат на создание и развитие молодежного, социального и женского пред­принимательства, под­держку стар­тапов;

– предоставление на конкурсной основе ссуд (беспроцентных и под 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка) субъектам МСП на создание (расширение) деятельности в области сельхозпроизводства, создание новых и сохранение действующих рабочих мест, а также обществам взаимного кредитования МСП, микрофинансовым организациям для предоставления микрозаймов на приемлемых условиях физическим лицам на создание и развитие своего дела;

– внедрение методики оценки эффективности оказываемой государственной финансовой под­держки субъектов МСП.

Все эти меры выглядят весьма привлекательно. Однако на практике для их реализации потребуется создание соответствующих условий и институтов, изменение ряда нормативных актов и принятие новых, в т.ч. регламентирующих гражданско-правовые, налоговые и бухгалтерские аспекты предлагаемых механизмов финансирования.

Особо могут рассчитывать на финансовую поддержку экспортеры. Государство намерено предложить им гранты на софинансирование коллективных выставок и мероприятий по экспортному продвижению продукции, субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, страхованием внешнеторговых операций, затрат на информационную поддержку в области ВЭД, иных затрат, связанных с продвижением продукции отечественных МСП на мировые рынки. Воз­можна также помощь в сертификации продукции за рубежом, участии в выставках и ярмарках, регистрации и (или) правовой охране за рубежом результатов интеллектуальной деятельности, товарных знаков и т.п.

Все мероприятия «дорожной карты» по реализации Стратегии планируется включить в состав государственных программ, в т.ч. в «Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г.», а также пятилетние и ежегодные программы социально-экономического развития страны. Предполагается, что финансирование мероприятий «дорожной карты» будет осуществляться за счет средств, предусмотренных республиканским и (или) мест­ными бюджетами для поддерж­ки предпринимательства, средств Банка развития и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, внебюджетных доходов от деятельности Национального агентства раз­вития предпринимательства (которое еще предстоит создать) и иных источников, предусмотренных законодательством.

МАЛЫЙ и средний бизнес распределен по территории Беларуси неравномерно. Более высокая степень его концентрации отмечается в столице и крупных городах. Основная причина такого положения заключается в том, что в них более развита инфраструктура, способствующая развитию МСП, выше уровень доходов и покупательский спрос. Немаловажное значение имеет и субъективный фактор – отношение местных органов к бизнесу и создание необходимых условий для его развития.

В то же время государство пытается сместить интересы предпринимателей в регионы с помощью преференций. Отчасти это удалось. За 3 года реализации мер, предусмотренных Дек­ретом Президента от 7.07.2012 № 6, число субъектов хозяйствования (включая индивидуальных предпринимателей) на тер­ритории сельской местности, малых и средних городов выросло более чем на 39%. На территориях крупных городов за тот же период рост составил чуть более 1%. Поэтому в проекте Стратегии предлагаются специальные меры по поддержке МСП с учетом специфики регионов.

В частности, это касается финансирования. Предполагается, что для реализации Стратегии объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по поддержке МСП, будет доведен к 2020 г. до 1% от собственных доходов консолидированных бюджетов областей и г. Минска, к 2025 г. – не менее 1% от доходной части годовых бюджетов областей и г. Минска, а к 2030 г. – не менее 1% от доходной части республиканского бюджета. Напомним, в прошлом году доходы местных бюджетов составили 15,2 млрд. BYN, причем 63,7% этой суммы – налоги. Изыскать в казне любого из регионов средства для поддержки малого бизнеса будет нелегко, особенно если эту задачу придется решать одновременно с предоставлением ряда льгот, предусмотренных в проекте Стратегии и других программных документах.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ