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№67 (1974) от 02.09.2016

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№67 (1974) от 02.09.2016

01 сентября 2016 года

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Консультации

Подписка на периодические издания в бухгалтерском учете

02.09.2016

Во многих организациях выписываются периодические издания (журналы и газеты) – как специализированные деловые и профессиональные, так и общественно-политические и развлекательные. Рассмотрим, как правильно отразить такие расходы в бухгалтерском учете и какие налоговые последствия при этом возникают.

Порядок бухучета и налогообложения расходов на подписку зависит от того, используются ли выписываемые периодические издания в производственно-хозяйственной деятельности организации, или же они предназначены для других целей, или выписываются для личного потребления отдельных работников в виде социальной льготы.

Деловая подписка

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