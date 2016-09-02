Подписка на периодические издания в бухгалтерском учете

Во многих организациях выписываются периодические издания (журналы и газеты) – как специализированные деловые и профессиональные, так и общественно-политические и развлекательные. Рассмотрим, как правильно отразить такие расходы в бухгалтерском учете и какие налоговые последствия при этом возникают.

Порядок бухучета и налогообложения расходов на подписку зависит от того, используются ли выписываемые периодические издания в производственно-хозяйственной деятельности организации, или же они предназначены для других целей, или выписываются для личного потребления отдельных работников в виде социальной льготы.

Деловая подписка

Распространение продукции средства массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь юридическим лицом, на которое возложены функции редакции CМИ, либо на основании договора, заключенного им в установленном порядке с распространителем продукции СМИ, или владельцем информационного ресурса (его составной части) в случае...