Скачать свежий номер газеты

№28 (2035) от 11.04.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9027 руб.

2.0134 руб.

Р (100)

3.3165 руб.

Ставка рефинансирования

14.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Подоходный налог и оздоровление работников

11.04.2017

Коллективным договором организации предусмотрено проведение мероприятий по оздоровлению своих работников. В этих целях в январе 2017 г. организация заключила договор с оздоровительным центром, согласно которому работники организации в соответствии с формируемыми списками еженедельно вправе пользоваться услугами этого центра (бассейн, баня, сауна).

На основании договора организация оплачивает услуги центра ежемесячно до 5-го числа, следующего за месяцем, в котором оказаны названные услуги. Расходы на одного человека составляют 120 BYN в месяц. При этом работники возмещают половину указанных расходов организации.

Является ли невозмещенная стоимость расходов организации по оплате услуг оздоровительного центра доходом работников, подлежащим обложению подоходным налогом?

В соответствии со ст. 156 НК при определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. При этом к доходам, полученным плательщиком в натуральной форме, в т.ч. относится оплата...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit