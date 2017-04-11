Подоходный налог и оздоровление работников

Коллективным договором организации предусмотрено проведение мероприятий по оздоровлению своих работников. В этих целях в январе 2017 г. организация заключила договор с оздоровительным центром, согласно которому работники организации в соответствии с формируемыми списками еженедельно вправе пользоваться услугами этого центра (бассейн, баня, сауна).

На основании договора организация оплачивает услуги центра ежемесячно до 5-го числа, следующего за месяцем, в котором оказаны названные услуги. Расходы на одного человека составляют 120 BYN в месяц. При этом работники возмещают половину указанных расходов организации.

Является ли невозмещенная стоимость расходов организации по оплате услуг оздоровительного центра доходом работников, подлежащим обложению подоходным налогом?

В соответствии со ст. 156 НК при определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. При этом к доходам, полученным плательщиком в натуральной форме, в т.ч. относится оплата...