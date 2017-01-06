Подарок для бюджетников: тарифная ставка повышается

С 1 января 2017 г. постановлением Совмина от 30.12.2016 № 1115 в Беларуси установлена тарифная ставка 1-го разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам, в размере 31 BYN. Это на 4% больше, чем предыдущее значение, установленное в феврале прошлого года (29,8 BYN – с учетом деноминации).

Кроме того, с 1 января действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1–17 разрядами, в размерах 8,6–5,7 BYN (до сих пор – 8,6–7,5 BYN).

Минтруда и соцзащиты поручено установить размеры ежемесячных диф­ференцированных до­плат.

Республиканским органам государственного управления, мест­ным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций предписано обеспечить перерасчет зарплаты бюджетников в соответствии с новой тарифной ставкой 1-го разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.

В текущей пятилетке запланирован ряд мер по совершенствованию зарплаты бюджетников. В частности, в Программе социально-экономического развития Рес­публики Беларусь на 2016–­2020 годы, утв. Указом Президента от 15.12.2016 № 466, декларируется намерение снизить разрыв между оплатой труда работников бюд­жетных ор­ганизаций и в целом по стране. При этом повышение зарплаты бюджетников до уровня не ниже 80% от средней заработной платы в экономике к 2020 г. предусматривается обеспечить в т.ч. посредством оптимизации функ­ций и численности занятых в бюджетной сфере. Совершенствование нормативной правовой базы в области оплаты труда работников бюд­жетных организаций будет направлено на упрощение существующей системы оплаты труда и расширение прав руководителей государственных органов и бюджетных организаций в части стимулирования работников за результативный труд.

Планируется поэтапно при­ближать размер минимальной величины, используемой при исчислении ставок (окладов, должностных окладов) бюджетников, к бюджету прожиточного минимума, в пер­спективе – к минимальному потребительскому бюджету. Кроме того, в рамках повышения эффективности государственного управления планируется проработать во­прос увязки зарплаты госслужащих с размером зарплаты базового работника исполкома, минимальную величину которого пред­полагается довести до уровня средней зарплаты по республике.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017