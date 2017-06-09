Под колпаком у маркировки

Механизм маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками в Беларуси призван улуч­шить Указ Президента от 7.06.2017 № 204. Но в перспективе круг товаров, подлежащих маркировке, может расшириться – как у нас, так и в остальных странах Евразийского экономического союза.

Указ № 204 освобождает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от обязанности наносить контрольные знаки белорусского образца на меховые изделия, ввозимые в рамках трансграничной торговли и маркированные контрольными знаками одного из государств – членов ЕАЭС. Одновременно вводится обязанность вносить в Банк электронных паспортов товаров информацию о таких товарах до их ввоза в республику либо до их отгрузки с территории уполномоченных складов. Кроме того, придется маркировать меховые изделий контрольными (иден­тификационными) знаками при вывозе их на территорию других стран ЕАЭС. Не придется лишь маркировать товары (за исключением включенных в перечень, информация о которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров), предоставляемые в рамках международной технической помощи.

Отменяется требование о маркировке товаров, находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного контроля, на складах временного хранения и таможенных складах, товаров отечественного производства, предназначенных для вывоза за пределы Беларуси, при их транспортировке от мест производства до складов, а также при хранении на складах. Сроки представления ежеквартальных отчетов об использовании контрольных знаков и объемах промаркированных ими товаров унифицируются с Налоговым кодексом.

ПО-ВИДИМОМУ, это не последнее новшество в сфере маркировки. В настоящее время в странах ЕАЭС проводится активная работа по ее расширению. Рас­поряжением Совета ЕЭК от 17.05.2017 № 17 была создана рабочая группа, которой поручено разработать проект перечня товаров, в отношении которых целесообразно введение маркировки сред­ствами идентификации в рамках союза. 19 мая вопрос создания национальной системы обеспечения прослеживаемости оборота товаров обсуждался на рабочем совещании в Совмине РБ.

Нашу страну можно считать лидером ЕАЭС в этой области. Сейчас в Беларуси контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Указом Президента от 10.06.2011 № 243 и постановлением Совмина от 29.07.2011 № 1030 маркируются растительное масло, икра, рыбные консервы, фруктовые и овощные соки, пиво, воды, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, моющие сре­д­ства, кофе и чай, моторное масло, антифризы и антиобледенительные жидкости, обувь, принтеры, вычислительные машины (ноутбуки, планшетные компьютеры), мобильные телефоны, материальные носители (аудио- и видеокассеты, ком­пакт-диски и др.) с записями, мониторы ЭВМ, телевизоры, часы. С 16 июня к ним прибавятся жидкости для ис­пользования в электронных системах курения.

С 12.08.2016 г. в ЕАЭС вступило в силу Соглашение о реализации в 2015– 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», подписанное 8.09.2015 г. Этот проект продлится до конца 2018 г. Но белорусы тянуть не стали: у нас предметы одежды из меха маркируются контрольными знаками с RFID-метками уже с марта прошлого года, тогда как у остальных партнеров по ЕАЭС – несколько позже. Результаты эксперимента Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) оценивает очень позитивно: значительное число участников рынка удалось вывести из «тени». Поэтому теперь ЕЭК ведет сбор предложений от стран – участниц союза о наименованиях товаров для будущей маркировки.

ВЛАСТИ союзных стран давно задумались о возможности унификации механизмов маркировки. Так, распоряжениями Евразийского межправительственного совета от 20.05.2016 № 8, от 12.08.2016 № 14 и от 27.10.2016 № 15 были определены основные подходы к реализации механизма прослеживаемости на территории стран ЕАЭС. Пред­полагается, что с 1 февраля 2018 г. будет запрещен оборот товаров, в отношении которых не выполнены требования по обеспечению этого механизма, а к нарушителям будут применяться меры ответственности. Субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот прослеживаемых товаров, обяжут вносить в национальную систему прослеживаемости соответствующие сведения (что и сделано Указом № 204). На первом этапе будут прослеживаться товары, ввозимые на территорию ЕАЭС и выпускаемые в соответствии с таможенной процедурой для внутреннего потребления. Затем, возможно, дело дойдет и до товаров, производимых в странах ЕАЭС.

Тем временем в России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 c 1 февраля т.г. проводится эксперимент по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарств. Обсуждается возможность маркировки контрольными знаками с RFID-метками алкоголя и сигарет. В декабре 2016 г. Минфин РФ представил проект закона «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками». В нем предусматривается создание национальной системы прослеживаемости оборота товаров, определяются правила маркировки конт­рольными (идентификационными) знаками товаров и их обращения. Обязательной маркировка должна стать для товаров, оборот которых без обеспечения его прослеживаемости может повлечь за собой нанесение ущерба жизни и здоровью граждан, охране природы и культурных ценностей, безопасности государства, – по перечню, определяемому правительством. Кроме того, предлагается ввести систему добровольной маркировки, которую сможет создавать любой субъект хозяйствования.

ИТАК, бизнес-сообществу предлагается обдумать, что бы еще промаркировать. Вопрос ставится предельно кон­к­ретно: назовите группы товаров с указанием кода ТН ВЭД ЕАЭС, обоснуйте необходимость введения маркировки и выбор средств идентификации, пред­ставьте финансово-экономическое обо­снование с оценкой последствий введения маркировки для бизнеса, результаты защиты рынка от контрафактного товара, выравнивание конкурентных условий, сокращение нелегального импорта, увеличение доходов бюджета и т.п. Вероятно, такие аргументы можно подобрать. Но придется подумать и о дополнительных расходах, которые придется закладывать в цены. Возможно, кому-то придется по душе идея «прищемить» таким способом конкурентов, торгующих «серым» импортом. Но другим покажется слишком обременительным расширение инструментария прослеживаемости товаров. Маркировка в сочетании со средствами контроля в кассовом оборудовании, электронными счетами-фактурами существенно расширяет контролирующие возможности государства. Правда, это сокращает потребность в традиционных проверках: благодаря маркировке легче получать подтверждение законности оборота товаров, в т.ч. импортируемых, гарантирует достоверность и прозрачность самого товара и сопроводительных документов. Современные технологии дают огромные возможности для трекинга и трейсинга (отслеживания движения, местонахождения и происхождения товара). Но готов ли белорусский бизнес за свой счет оплатить такой уровень государственного контроля?

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН