Платежный баланс: торговля без инвестиций

По данным Нацбанка, дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в I квартале 2017 г. составил -867,2 млн. USD против -1468 млн. в январе–марте 2016 г. Такое уменьшение отрицательного сальдо на 41,4% обусловлено рядом факторов, прежде всего – опережающим ростом экспорта товаров и услуг по сравнению с импортом, а также сокращением заимствований.

В частности, сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе–марте т.г. сложилось положительным: 150,6 млн. USD, тогда как годом ранее оно составляло -17,5 млн. USD. При этом в I квартале т.г. экспорт белорусских товаров в ценах франко-граница страны-экспортера (ФОБ) вырос по сравнению с январем–мартом 2016 г. на 23,5%, до 6065,2 млн. USD, импорт – на 19,81%, до 6623,8 млн. USD, экспорт услуг – на 11,2%, до 1587,2 млн. USD, их импорт сократился на 5%, до 836,9 млн. В результате в I квартале т.г. сложилось отрицательное сальдо внешней торговли товарами в размере -558,6 млн. USD и положительное сальдо внешней торговли услугами: +750,3 млн. USD.

Белорусские резиденты в I квартале 2016...