Плата за бдительность

В прошлом году у нас активно обсуждался проект указа о борьбе с «зарплатами в конвертах». При этом одним из самых спорных моментов была норма о поощрении граждан, сообщивших в налоговые органы о незаконных выплатах. Предложенный в проекте вариант выглядел более чем скромно: всего лишь освобождение информатора от подоходного налога с разоблаченных им выплат. В мировой практике существуют иные варианты.

Финансовое поощрение тех, кто информирует налоговые органы о фактах уклонения от налогов, в мире встречается довольно часто. Одна из самых «щедрых» – служба внутренних доходов США (IRS): она обещает информаторам до 30% от суммы, взысканной с уклонистов благодаря сообщению о правонарушении, если эта сумма превышает 2 млн. USD. Например, в 2015 г. IRS выплатила более 103,5 млн. USD почти сотне информаторов.

Однако недавно оказалось, что политика поощрения может обернуться против самих налоговиков. 3 августа 2016 г. налоговый суд США вынес решение в пользу пары информаторов, предоставивших правительству данные для расследования по делу о крупном уклонении от налогов. Этот процесс американские юристы считают поворотным.

В прошлом году супруги П. обратились в налоговый орган для получения вознаграждения для информаторов в соответствии со ст. 7623(b) Кодекса США о внутренних доходах. Но получили отказ, поскольку дело, по которому они предоставили информацию, уже было закрыто. Информаторы обратились в суд, который постановил, что их обращение за вознаграждением было своевременным. Дело осталось в производстве, хотя судья порекомендовал сторонам уладить дело миром. После этого информаторы и IRS согласовали вознаграждение в размере 24% от полученных правительством доходов по делу.

Налогоплательщик, в отношении которого проводилось расследование, был признан виновным; в результате правительство взыскало с него более 74 млн. USD, включая налоговую недоимку (20 млн.), штраф (22 млн.) и гражданскую конфискацию (32 млн.). Для расчета и выплаты вознаграждения информаторам налоговики соглашались учитывать только сумму налоговой недоимки (20 млн.). Однако судья Джулиан Джейкобс постановил, что для целей программы вознаграждения информаторам должны быть учтены все полученные правительством доходы, в т.ч. взысканные в виде санкций. Соответственно, информаторам причитается вознаграждение в 17,8 млн. USD.

Это первое судебное решение, расширяющее толкование дохода, полученного правительством в результате успешного расследования дела об уклонении от налогов. Оно может стать стимулом для желающих поделиться с властями США сведениями о случаях уклонения от налогов. Правда, пока неясно, готово ли американское правительство столь щедро делиться со своими бдительными гражданами и как отнесутся к этому опыту в других странах, в т.ч. у нас.