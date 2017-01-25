План по стартапам

Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в Республике Беларусь на 2017 год, сообщает пресс-служба министерства. Всего запланировано проведение 199 стартап-мероприятий в столице и регионах. Это существенно меньше, чем в прошлом году.

Поддержка стартап-движения считается одним из важных инструментов развития инновационного предпринимательства в нашей стране. Мероприятия в этой сфере запланированы в новой редакции Директивы от 14.06.2007 № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» (ред. от 26.01.2016) и в Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы. С 2012 г. ежегодно готовятся планы проведения стартап-мероприятий, в которых организации, непосредственно осуществляющие их подготовку и проведение, должны взаимодействовать с Минэкономики, облисполкомами и Мингорисполкомом, чтобы пользоваться их организационной, информационной и финансовой поддержкой.

Стартап-мероприятие представляет собой мероприятие для физических лиц, осуществляющих подготовку бизнес-проектов стартапов, а также начинающих свою деятельность субъектов малого предпринимательства, предусматривающее обучение навыкам предпринимательской деятельности, поиск деловых партнеров и привлечение потенциальных инвесторов для финансирования своих бизнес-проектов.

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. планируется развивать и оказывать государственную поддержку стартап-движению, всемерно вовлекать в него научное и бизнес-сообщество страны. Ожидается, что количество участников стартап-мероприятий вырастет за пятилетку с 14 тыс. в 2015 г. до 20 тыс. ежегодно к 2020 г., что создаст значительный потенциал для развития сектора малого инновационного предпринимательства.

Пока с 2012 по 2016 гг. количество стартап-мероприятий в республике выросло со 167 до 375, их участников – с 8100 до 19 840, рассмотренных бизнес-проектов – с 917 до 1668, а вот число профинансированных проектов сократилось с 35 до 20. На текущий год запланировано лишь 199 стартап-мероприятий, т.е. почти на 47% меньше, чем годом ранее.

В настоящее время Минэкономики взаимодействует с 22 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий. Из них половина находятся в Минске, в т.ч. такие вузы, как БГУИР, БГЭУ, БГТУ, а также ГУ «Администрация Парка высоких технологий», ОО БРСМ и другие. Еще 3 такие организации расположены в Гомеле, в Бресте, Витебске и Гродно – по 2, в Могилеве и Пинске – по 1.

Для обеспечения взаимодействия этих организаций с органами госуправления в Плане определен перечень должностных лиц облисполкомов и Мингорисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в Беларуси.

Автор публикации: Анастасия Григорьева