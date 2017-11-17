Перевыставление расходов по электроэнергии

Организация «А» имеет электроснабжающую базу. Витебскэнерго выставляет нам счет за потребленную электроэнергию. К нашему счетчику подключена еще одна организация «Б», которая на основании выставленных нами счетов компенсирует часть затрат. Просим разъяснить, как для целей налогообложения налогом на прибыль квалифицировать данную компенсацию – как выручку от реализации либо как внереализационные доходы? Каким статусом мы будем обладать при выставлении электронных счетов-фактур по НДС – продавец или посредник?

Прежде всего следует обратить внимание, что в указанной в вопросе ситуации у организации «А» с точки зрения ее правового статуса может быть несколько вариантов:

1) организация «А» в соответствии со ст. 561 Граж­данского кодекса, Правилами электроснабжения, утв. постановлением Совмина от 17.10.2011 № 1394, является абонентом, а конечный потребитель электро­энергии (организация «Б») – субабонентом;

2) организация «А» не является абонентом. Тогда стоимость полученных (предъявленных к возмещению) расходов по электроэнергии будет признаваться для нее обычной суммой полученной компенсации понесенных расходов;

3) возмещение стоимости электроэнергии осуществляется конечным пользовате...

Автор публикации: Виктор СТАТКЕВИЧ, аудитор