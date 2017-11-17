Перевозка запчастей для гарантийного ремонта

Организация-производитель направляет своего работника в командировку в пределах РБ для проведения гарантийного ремонта. Работник отбывает в командировку на собственном автомобиле, используемом для служебных целей, и везет инструменты и запчасти для ремонта, полученные им на складе организации. По завершении ремонта он должен забрать неисправные детали и привезти их в организацию для восстановления.

Будет ли это считаться внутриреспубликанской автомобильной перевозкой для собственных нужд? Необходимо ли выписывать товарно-транспортную накладную на эти товарно-материальные ценности?