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№86 (2093) от 17.11.2017

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№86 (2093) от 17.11.2017

17 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Перевозка запчастей для гарантийного ремонта

17.11.2017

Организация-производитель направляет своего работника в командировку в пределах РБ для проведения гарантийного ремонта. Работник отбывает в командировку на собственном автомобиле, используемом для служебных целей, и везет инструменты и запчасти для ремонта, полученные им на складе организации. По завершении ремонта он должен забрать неисправные детали и привезти их в организацию для восстановления.

Будет ли это считаться внутриреспубликанской автомобильной перевозкой для собственных нужд? Необходимо ли выписывать товарно-транспортную накладную на эти товарно-материальные ценности?

Автомобильная перевозка для собственных нужд – автомобильная перевозка, которая носит вспомогательный характер по отношению к основным видам деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и выполняется ими для перемещения своих работников или грузов, принадлежащих им на праве собственности или на иных законных основаниях, транспортными средствами, принадлежащими им на праве собственности или на иных законных основаниях, при условии, что транспортными средствами управляют работники этих юридического лица или индивидуального предпринимателя либо сам индивидуальный предприниматель (абз. 3 ст. 1 Закона от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перево...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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