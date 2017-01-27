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№7 (2014) от 27.01.2017

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№7 (2014) от 27.01.2017

27 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Перевод на новую должность

27.01.2017

Работник работает на долж­ности начальника отдела продаж и маркетинга. Наниматель принял решение о создании на базе данного отдела двух отделов – отдела маркетинга и отдела продаж. В связи с указанными преобразованиями работнику предложено занять должность начальника отдела продаж. При этом в связи с уменьшением функционала отдела продаж по сравнению с отделом продаж и маркетинга уменьшаются круг должностных обязанностей и размер оплаты труда работника. Он с указанными изменениями не согласен. По его мнению, назначение его на должность начальника отдела продаж является переводом и требует согласия работника (ч. 1 ст. 30 ТК). Наниматель же полагает, что в данном случае имеет место изменение существенных условий труда, поскольку должность остается преж­ней – начальник отдела. Изменяется лишь круг должностных обязанностей и размер оплаты труда. Следовательно, по мнению нанимателя, в случае отказа от продолжения работы в должности начальника отдела продаж работник может быть уволен по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК.

Прав ли наниматель?

Нет, не прав.

Часть 1 ст. 30 ТК указывает, что переводом признается в т.ч. поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, должности, за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности. Таким образом, изменение наименования профессии или должности, необходимость которого обусловлена внесением изменений в акты законодательства (в частности, в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый квалификационный справочник должностей служащих), не является переводом. Однако, на наш взгляд, из ч. 1 ст. 30 ТК следует, что изменение наименования профессии или должности по решению нанимателя в пределах, в которых о...

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