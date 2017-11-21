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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Охрана труда

Пересмотр норм труда

21.11.2017

Некоторые трудовики думают, что пересмотр – это процесс по изменению норм, т.е. выявление устаревших норм, включение их в план на пересмотр и т.д. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть письменно извещены не позднее чем за 1 месяц.

Выходит, можно ознакомить с заменой, а можно – с пересмотром? В чем разница?

Порядок организации нормирования труда, разработки межотраслевых, отраслевых и местных научно-­обоснованных норм труда, их замены, пере­смотра и утверждения установлен Инструкцией о порядке организации нормирования труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 21.03.2008 № 53 (далее – Инструкция № 53).

Не реже чем один раз в 2 года структурным подразделением (службой) в организации, на которое возложены функции по организации и нормированию труда, или работником(ми), на которого(ых) возложены указанные функции, проводится проверка действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации производства и труда в организации. Устаревшие и ошибочно установленные...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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