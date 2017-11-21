Пересмотр норм труда

Некоторые трудовики думают, что пересмотр – это процесс по изменению норм, т.е. выявление устаревших норм, включение их в план на пересмотр и т.д. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть письменно извещены не позднее чем за 1 месяц.

Выходит, можно ознакомить с заменой, а можно – с пересмотром? В чем разница?