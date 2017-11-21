Охрана труда
Пересмотр норм труда
Некоторые трудовики думают, что пересмотр – это процесс по изменению норм, т.е. выявление устаревших норм, включение их в план на пересмотр и т.д. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть письменно извещены не позднее чем за 1 месяц.
Выходит, можно ознакомить с заменой, а можно – с пересмотром? В чем разница?
Порядок организации нормирования труда, разработки межотраслевых, отраслевых и местных научно-обоснованных норм труда, их замены, пересмотра и утверждения установлен Инструкцией о порядке организации нормирования труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 21.03.2008 № 53 (далее – Инструкция № 53).
Не реже чем один раз в 2 года структурным подразделением (службой) в организации, на которое возложены функции по организации и нормированию труда, или работником(ми), на которого(ых) возложены указанные функции, проводится проверка действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации производства и труда в организации. Устаревшие и ошибочно установленные...
Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист