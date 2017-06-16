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№44 (2051) от 16.06.2017

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№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Перечисление прибыли в бюджет определяет указ

16.06.2017

Открытое акционерное общество за 2016 год в соответствии с Указом Президента от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» производит исчисление части прибыли на долю, принадлежащую районному исполнительному комитету (60%).

На общем собрании акционеров исполком принимает решение оставить данную часть прибыли на модернизацию предприятия.

Правомерно ли такое решение и может ли ОАО на его основании не перечислять часть прибыли, принадлежащую исполкому в бюджет?

В соответствии с абз. 3 подп. 1.1 п. 1 Указа Президента от 28.12.2005 № 637 (далее – Указ № 637) перечислению в республиканский бюджет, бюджеты первичного, базового и областного уровней подлежит часть прибыли (дохода) хозяйственными обществами, в отношении которых РБ и (или) административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах) или иным, не противоречащим законодательству образом, может определять решения, принимае...

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