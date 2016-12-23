Пенсия в ЕАЭС: ждать осталось недолго

Таким образом, работа над этим важным документом, который должен вступить в силу в 2017 году, вышла на финишную прямую.

Важнейшим элементом Договора о пенсионном обеспечении является зачет трудового стажа, полученный в государствах ЕАЭС, когда для гражданина, официально проработавшего некоторое время в одной из стран Союза, этот период будет зачтен в его общий трудовой стаж. Целями принятия документа также названы обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения при формировании и экспорте пенсий, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между партнерами по Союзу.

Как отметил член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов, несмотря на то, что в действующем Договоре о ЕАЭС заложены все основные права и привилегии для граждан стран Союза, в нем нет раздела, где было бы прописано, как граждане государств ЕАЭС будут получать пенсию при достижении пенсионного возраста и возвращении в страну проживания. Договор о пенсионном обеспечении, над которым работает ЕЭК совместно с уполномоченными органами сторон, устраняет этот пробел.

«Единый рынок труда, который мы стремимся построить, предполагает свободное перемещение трудовых ресурсов. Граждане стран ЕАЭС, работая в других государствах-членах, платят пенсионные взносы, вносят свой вклад в создание добавленной стоимости, ВВП этих стран, – считает Т. Сулейменов. – И при достижении пенсионного возраста они вправе рассчитывать на получение пенсии от того государства, которому они отдали часть своего профессионального опыта. При этом существует большое количество сложностей процедурного, административного характера, что не позволяет это сделать».

Отметим, что пенсионным договором предусматривается назначение и выплата пенсий в следующем порядке:

– за стаж работы, приобретенный после вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении, пенсия будет назначаться и выплачиваться государством-членом, на территории которого приобретен соответствующий стаж работы;

– за стаж работы, приобретенный до вступления в силу этого документа, пенсия будет назначаться и выплачиваться в соответствии с законодательством государств-членов и Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992, а для Республики Беларусь и Российской Федерации – в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006.

Договор о пенсионном обеспечении также предусматривает решение вопроса по экспорту пенсий и учету стажа работы, приобретенному в другом государстве-члене. Его проект вскоре будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Кроме того, Коллегия одобрила проект решения Совета ЕЭК по вопросу реализации Договора о пенсионном обеспечении. ЕЭК поручено разработать совместно с государствами-членами проект порядка, который определит механизм назначения и выплаты пенсий трудящимся, а также урегулирует вопросы взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами государств-членов и ЕЭК.

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Справка «ЭГ». Проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза разработан в соответствии с п. 3 ст. 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. К его основу положена Концепция международного договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, одобренная решением Совета Комиссии ЕЭК от 12.11.2014 № 103.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ