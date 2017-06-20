Отношения не состоялись

Между сторонами заключен договор займа. По письменной просьбе заемщика займодавец перечислил сумму займа третьему лицу, но в платежном поручении не указал ссылок на письмо заемщика и договор займа. Возникают ли правоотношения по договору займа между займодавцем и заемщиком?

Договор денежного займа будет считаться заключенным с момента передачи заемщику суммы займа (п. 2 ст. 760 ГК). В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п. 2 ст. 761 ГК).

Из ст. 293 ГК следует, что заемщик как кредитор в обязательстве по предоставлению суммы займа вправе указать должнику в данном обязательстве (займодавцу) на лицо, управомоченное заемщиком на получение от займодавца суммы займа.

В данном случае в платежном поручении о перечислении суммы займа третьему лицу займодавец не указал ссылок на письмо заем...