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15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в консолидированной отчетности

09.06.2017

В каких случаях при совершении внутригрупповых операций образуются временные разницы и, соответственно, возникает необходимость начисления сумм отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств?

Временные разницы – это суммы доходов и расходов, формирующие учетную прибыль (убыток) в текущем отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в будущих отчетных периодах либо формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном периоде, а учетную прибыль (убыток) – в будущих отчетных периодах (п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств, утв. постановлением Минфина от 31.10.2011 № 113, далее – Инструкция № 113).

В соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бух­галтерская отчетность», утв. постановлением Мин­фина от 30.06.2014 № 46 (далее – НСБУ № 46), в консолидированную о...

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