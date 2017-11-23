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№87 (2094) от 21.11.2017

23 ноября 2017 года

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События
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Открыто онлайн-голосование «HR-персона 2017»

23.11.2017
Открыто онлайн-голосование «HR-персона 2017»

В рамках конкурса «Премия HR-бренд» с 2015 г. учреждена специальная номинация «HR-персона». Победитель в данной номинации определяется путем онлайн-голосования.

Любой представитель бизнес-сообщества может номинировать специалиста, который, по его мнению, внес наибольший вклад в HR-индустрию за прошедший год.

Результаты голосования будут объявлены 7 декабря на торжественной церемонии награждения конкурса «Премия HR-бренд 2017».

Специальным партнером номинации «HR-персона 2017» выступил журнал «Office life». По итогам мероприятия в журнале будет опубликовано интервью с победителем в данной номинации.

HR-персона 2017 также получит специальный подарок от партнера SpaVilnius Druskininkai.

Предложите человека, который, по вашему мнению, заслуживает высокого статуса «HR-персона 2017».

Проголосовать можно здесь!

Голосование завершится 5 декабря в 17.00.

«Премия HR-бренд» – независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя, которая в этом году в Беларуси пройдет четвертый раз.

Премия проходит с 2006 г. в Российской Федерации, с 2011 г. – в Украине, с 2013 г. – в странах Центральной Азии.

С 2014 г. «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь. Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY.

7 декабря 2017 г. в Беларуси на торжественной церемонии будут объявлены Победители конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2017».

 

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Содержание «Экономической газеты» N 87 за 21 ноября 2017 года
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