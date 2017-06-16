Отчитайтесь за импортозамещение

Перечень форм ведомственной от­четности для организаций системы Минпрома и организаций, входящих в состав холдингов, на 2017 год пополнится сведениями о выполнении Программы действий Министерства промышленности по импортозамещению.

Новая форма утверждена приказом от 2.06.2017 № 214, которым внесены изменения в приказ министерства от 30.11.2016 № 434. Она будет сдаваться ежеквартально: юридические лица (кроме микроорганизаций) с учетом обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, входящие в состав холдингов, управляющие компании которых подчинены Минпрому, – своей управляющей компании холдинга до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В свою очередь, управляющие компании в разрезе по каждому предприятию холдинга, остальные юрлица, подчиненные Мин­прому, а также акции (доли в уставных фондах), которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Минпрому, будут сдавать отчеты научно-техническому управлению главного управления инновационной и инвестиционной деятельности до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В отчете должна содержаться информация об объеме фактически произведенной продукции по позициям схемы работ по замещению импортируемых в страну товаров в натуральном и стоимостном выражении, в т.ч. отгруженной на экспорт. Кроме того, в отдельной графе придется перечислить основные мероприятия по освоению новых видов продукции, наращиванию объемов выпуска, реализации инвестиционных проектов с указанием года освоения продукции.