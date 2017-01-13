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№3 (2010) от 13.01.2017

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№3 (2010) от 13.01.2017

13 января 2017 года

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Консультации

Особенности таможенного оформления контейнерных перевозок

13.01.2017

Контейнерные перевозки грузов – один из самых удобных и надежных способов доставки грузов. Их преимущества очевидны: при перевозке в контейнере груз наиболее надежно защищен от возможных повреждений, возникающих при ударах, столкновениях, а также при перегрузке грузов с одного вида транспорта на другой. Рассмотрим особенности ввоза и использования на территории стран – участниц Евразийского экономического союза контейнеров, предназначенных для международной перевозки грузов.

Согласно терминологии, принятой Международной организацией по стандартизации (ISO), контейнер – это элемент транспортного оборудования, который:

1) многократно используется на одном или нескольких видах транспорта;

2) предназначен для перевозки или временного хранения грузов;

3) оборудован приспособлениями для механизированной установки и снятия его с транспортных средств;

4) имеет постоянную техническую характеристику и объем не менее 1 м3.

В международных перевозках используются следующие виды контейнеров:

– на железной дороге – среднетоннажные универсальные контейнеры, 3- и 5-тонные. При перевозках автомобилем такие контейнеры ставят на пол кузова (специали...

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