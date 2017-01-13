Особенности таможенного оформления контейнерных перевозок

Контейнерные перевозки грузов – один из самых удобных и надежных способов доставки грузов. Их преимущества очевидны: при перевозке в контейнере груз наиболее надежно защищен от возможных повреждений, возникающих при ударах, столкновениях, а также при перегрузке грузов с одного вида транспорта на другой. Рассмотрим особенности ввоза и использования на территории стран – участниц Евразийского экономического союза контейнеров, предназначенных для международной перевозки грузов.