Скачать свежий номер газеты

№45 (2052) от 19.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8895 руб.

2.1150 руб.

Р (100)

3.2617 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№45 (2052) от 19.06.2017

20 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Особенности использования инвестиционного вычета

20.06.2017

Организации, приобретающие основные средства, могут сэкономить на налогах, используя инвестиционный вычет, предусмотренный законодательством. Рассмотрим порядок его применения.

В соответствии с подп. 2.6 п. 2 ст. 130 НК плательщики имеют право единовременно включить в затраты инвестиционный вычет. Он представляет собой часть первоначальной стоимости основных средств, а также стоимости вложений в их реконструкцию, модернизацию, реставрацию (далее – вложения в реконструкцию).

Инвестиционный вычет применяется только по ос­новным средствам, которые используются организацией в предпринимательской деятельности (ч. 3 подп. 2.6 п. 2 ст. 130 НК). К таковым относятся следующие группы основных средств:

1) здания – основные средства (их части), определенные в соответствии с постановлением Минэкономики от 30.09.2011 № 161 (далее – постановление № 161) в качестве зда...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit