Особенности использования инвестиционного вычета

Организации, приобретающие основные средства, могут сэкономить на налогах, используя инвестиционный вычет, предусмотренный законодательством. Рассмотрим порядок его применения.

В соответствии с подп. 2.6 п. 2 ст. 130 НК плательщики имеют право единовременно включить в затраты инвестиционный вычет. Он представляет собой часть первоначальной стоимости основных средств, а также стоимости вложений в их реконструкцию, модернизацию, реставрацию (далее – вложения в реконструкцию).

Инвестиционный вычет применяется только по ос­новным средствам, которые используются организацией в предпринимательской деятельности (ч. 3 подп. 2.6 п. 2 ст. 130 НК). К таковым относятся следующие группы основных средств:

1) здания – основные средства (их части), определенные в соответствии с постановлением Минэкономики от 30.09.2011 № 161 (далее – постановление № 161) в качестве зда...