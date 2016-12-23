Статистика
Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе–октябре 2016 года
(январь–октябрь 2016 г. в % к январю–октябрю 2015 г.)
|
|
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах)
|
Промышлен-ная про-дукция (в постоянных ценах)
|
Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах) 1)
|
Перевозки грузов (без трубо-
|
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации)
|
Индексы цен произво-
|
Индексы потреби-
|
Азербайджан
|
96,3
|
99,8
|
69,6
|
100,3
|
102,1
|
162,5
|
110,4
|
Армения
|
100,41)
|
106,5
|
90,7
|
226,2
|
97,3
|
104,4
|
96,9
|
Беларусь
|
97,2
|
98,5
|
80,5
|
95,8
|
96,5
|
108,1
|
109,2
|
Казахстан
|
100,41)
|
98,3
|
104,1
|
99,6
|
100,6
|
114,8
|
106,2
|
Кыргызстан
|
102,7
|
99,4
|
108,1
|
104,6
|
106,3
|
102,3
|
98,0
|
Молдова
|
101,33)
|
99,81)
|
82,4
|
97,4
|
100,41)4)
|
101,8
|
100,6
|
Россия
|
99,31)
|
100,3
|
97,7
|
100,8
|
94,7
|
106,1
|
104,5
|
Таджикистан
|
106,71)
|
116,7
|
122,0
|
99,9
|
106,0
|
107,7
|
105,2
|
Туркменистан1)
|
106,2
|
. . .
|
104,6
|
101,9
|
116,65)6)
|
. . .
|
103,67)
|
Узбекистан1)
|
107,83)
|
105,8
|
111,83)
|
104,88)
|
114,26)
|
. . .
|
. . .
|
Украина
|
101,89)
|
101,9
|
116,410)
|
103,2
|
103,0
|
128,7
|
109,4
|
Всего по СНГ
|
99,51)
|
100,1
|
97,6
|
100,3
|
96,2
|
110,4
|
105,6
|
Справочно СНГ: январь–октябрь 2015 г. в % к январю–октябрю 2014 г.
|
96,711)
|
96,6
|
93,111)
|
97,7
|
91,1
|
113,112)
|
114,912)
Примечание: Здесь и далее – данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.
ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине – с учетом отдельных положений СНС 2008.
С 1 июля 2016 г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
1) Январь–сентябрь 2016 г. в % к январю–сентябрю 2015 г.
2) Октябрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.
3) I полугодие 2016 г. в % к I полугодию 2015 г.
4) Здесь и далее – доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) В текущих ценах.
6) Включая оборот предприятий питания.
7) Сентябрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.
8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
9) III квартал 2016 г. в % к III кварталу 2015 г.
10) Включая инвестиции в нематериальные активы.
11) Январь–сентябрь 2015 г. в % к январю–сентябрю 2014 г.
12) Октябрь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.
Статкомитет СНГ