Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе–октябре 2016 года

(январь–октябрь 2016 г. в % к январю–октябрю 2015 г.)

Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышлен-ная про-дукция (в постоянных ценах) Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах) 1) Перевозки грузов (без трубо-

проводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен произво-

дителей промыш-

ленной продукции2) Индексы потреби-

тельских цен2) Азербайджан 96,3 99,8 69,6 100,3 102,1 162,5 110,4 Армения 100,41) 106,5 90,7 226,2 97,3 104,4 96,9 Беларусь 97,2 98,5 80,5 95,8 96,5 108,1 109,2 Казахстан 100,41) 98,3 104,1 99,6 100,6 114,8 106,2 Кыргызстан 102,7 99,4 108,1 104,6 106,3 102,3 98,0 Молдова 101,33) 99,81) 82,4 97,4 100,41)4) 101,8 100,6 Россия 99,31) 100,3 97,7 100,8 94,7 106,1 104,5 Таджикистан 106,71) 116,7 122,0 99,9 106,0 107,7 105,2 Туркменистан1) 106,2 . . . 104,6 101,9 116,65)6) . . . 103,67) Узбекистан1) 107,83) 105,8 111,83) 104,88) 114,26) . . . . . . Украина 101,89) 101,9 116,410) 103,2 103,0 128,7 109,4 Всего по СНГ 99,51) 100,1 97,6 100,3 96,2 110,4 105,6 Справочно СНГ: январь–октябрь 2015 г. в % к январю–октябрю 2014 г. 96,711) 96,6 93,111) 97,7 91,1 113,112) 114,912)

Примечание: Здесь и далее – данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.

ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине – с учетом отдельных положений СНС 2008.

С 1 июля 2016 г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.

1) Январь–сентябрь 2016 г. в % к январю–сентябрю 2015 г.

2) Октябрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

3) I полугодие 2016 г. в % к I полугодию 2015 г.

4) Здесь и далее – доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) В текущих ценах.

6) Включая оборот предприятий питания.

7) Сентябрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

9) III квартал 2016 г. в % к III кварталу 2015 г.

10) Включая инвестиции в нематериальные активы.

11) Январь–сентябрь 2015 г. в % к январю–сентябрю 2014 г.

12) Октябрь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.

Статкомитет СНГ