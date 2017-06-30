Консультации
Определение аффилированных лиц хозяйственных обществ
В корпоративных отношениях важную роль играет информация о наличии в компании аффилированных лиц и совершении сделок с ними. Наличие таких сведений позволяет инвесторам и контролирующим органам понять, кто контролирует компанию, узнать причины совершения операций, условия которых отличаются от стандартных рыночных сделок, выяснить, кто является их бенефициаром. Поэтому законодательство требует вести учет аффилированных лиц и раскрывать информацию о них.
Согласно ч. 1 ст. 56 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII) аффилированными лицами хозобщества являются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие хозобществом или юрлицами, на принятие решений которыми хозобщество оказывает такое влияние. Здесь же конкретизировано, какие именно лица относятся к аффилированным.
Члены органов управления
Аффилированным лицом хозобщества признается член совета директоров (наблюдательного совета) (далее – совет директоров), коллегиального исполнительного органа хозобщества или колле...
Автор публикации: Елена ГАДЛЕВСКАЯ, юрист
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