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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Консультации

Оплата больничного по договору подряда

31.10.2017

Право на выплаты по государственному социальному страхованию приобретается в зависимости от уплаты взносов на соответствующие страховые случаи. К таким случаям, в частности, относятся болезнь и временная нетрудоспособность, беременность и роды. Таким образом, для того чтобы работник, занятый по договору подряда (далее – подрядчик), получил право на пособие по временной нетрудоспособности или по беременности и родам (далее – пособие), ему необходимо уплачивать страховые взносы в ФСЗН.

В соответствии со ст. 7 Закона от 31.01.1995 № 3563-XII «Об основах государственного социального страхования» (далее – Закон) обязательному государственному социальному страхованию подлежат граждане, работающие по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП), нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, либо на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм и др.

Согласно подп. 2.2 п. 2 По...

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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