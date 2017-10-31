Оплата больничного по договору подряда

Право на выплаты по государственному социальному страхованию приобретается в зависимости от уплаты взносов на соответствующие страховые случаи. К таким случаям, в частности, относятся болезнь и временная нетрудоспособность, беременность и роды. Таким образом, для того чтобы работник, занятый по договору подряда (далее – подрядчик), получил право на пособие по временной нетрудоспособности или по беременности и родам (далее – пособие), ему необходимо уплачивать страховые взносы в ФСЗН.