Опцион и опционный договор

В связи с развитием экономических отношений и усложнением финансовых связей между субъектами хозяйствования у последних возникает необходимость использования новых инструментов управления капиталом и осуществления хозяйственной деятельности. Одним из таких инструментов являются опционы и опционные договоры, которые широко применяются в странах Западной Европы и в США. И хотя белорусское законодательство не предусматривает подобных договоров, их заключение возможно в силу п. 1 ст. 7 ГК.

Опцион на заключение договора – это соглашение, в силу которого одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом.

Можно выделить следующие признаки опциона:

– опцион – это двусторонняя гражданско-правовая сделка;

– по опциону одна сторона предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров;

– право заключить договор реализуется через безотзывную оферту;

– опцион устанавливает условия будущего договора (договоров);

– по общему правилу за получение опциона необходимо внести плату или предоставить другое встречное предоставление (опционная премия).

Важной особенностью опциона является то, что его приобретатель не обязан заключать договор, но имеет на это право. Права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его существа. Опционы могут быть предоставлены в отношении любого гражданско-правового договора.

Опционный договор представляет собой соглашение, по которому одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в т.ч. уплатить денежные средства, передать или принять имущество), а если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционный договор имеет следующие признаки:

– по такому договору одна сторона вправе требовать от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий;

– требование можно предъявить только в установленный договором срок;

– за право заявить требование управомоченная сторона, как правило, уплачивает предусмотренную опционным договором денежную сумму (при прекращении опционного договора платеж возврату не подлежит, если иное не установлено соглашением сторон).

Из определений опциона и опционного договора следует, что они имеют общие черты, а именно:

– в обоих договорах стороны согласуют друг с другом условия договоров, которые будут исполняться в будущем;

– по общему правилу оба договора являются возмездными;

– при незаключении договора по опциону и при прекращении опционного договора внесенный платеж возврату не подлежит, если стороны не предусмотрели иное.

Отличие опциона от опционного договора заключается в том, что в первом случае сторона получает право заключить один или несколько договоров, во втором – право требовать исполнения уже заключенного договора.

Отличие от предварительного договора

Отличия опциона на заключение договора от предварительного договора представлены в виде таблицы:

Предварительный договор (ст. 399 ГК) Опцион на заключение договора Обе стороны обязуются в течение определенного срока заключить основной договор. Для заключения основного договора необходима воля обеих сторон Одна сторона обязуется заключить основной договор, а другая – в течение определенного срока имеет на это право. Для заключения основного договора достаточно воли одной стороны В случае уклонения одной из сторон от заключения основного договора, другая сторона имеет право требовать в суде понуждения к заключению договора Реализация права опциона путем акцепта безотзывной оферты является фактом заключения основного договора. Понуждения быть не может, основной договор заключается автоматически В предварительном договоре не предусматривается плата одной из сторон за сам факт заключения предварительного договора Опцион по общему правилу предоставляется за плату По общему правилу сторона предварительного договора не может в одностороннем порядке заменить себя третьим лицом Права на опцион могут быть переуступлены третьему лицу, если иное установлено соглашением сторон Должен содержать все существенные условия основного договора Указание всех существенных условий основного договора не является обязательным

Существенные условия

Для заключения опциона и опционного договора стороны должны согласовать следующие условия:

– предмет соглашения. В отношении опциона предмет определяется разновидностью договора, на заключение которого дается опцион: имущество (п. 1 ст. 424 ГК), недвижимое имущество (п. 1 ст. 549 ГК), энергия (п. 1 ст. 510 ГК) и др. Предметом опционного договора выступают предусмотренные им действия (например, уплата денежных средств, передача или принятие имущества и т.д.);

– опционную премию – денежную сумму (иное встречное представление), которая уплачивается за право заключить договор либо заявить соответствующее требование. В то же время стороны могут своим соглашением исключить необходимость уплаты опционной премии. По общему правилу опционная премия не засчитывается в счет платежей по договору, заключаемому на основании безотзывной оферты, и не подлежит возврату в случае, когда не будет акцепта. Это следует из цели опционной премии – компенсировать риск стороны, предоставляющей опцион;

– срок акцепта (опцион на заключение договора) либо срок предъявления требований совершения определенных действий (опционный договор). Если в течение срока для акцепта предоставленной оферты держатель опциона не использовал опцион, он утрачивает право на заключение основного договора на условиях, определенных в опционе. Аналогичные последствия наступают и при неиспользовании в установленный срок права требовать совершения определенных действий по опционному договору;

– форму договора. Опцион по аналогии с предварительным договором должен быть заключен в форме, установленной для основного договора. Например, сделка по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде ООО должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством, если требование о ее нотариальной форме не предусмотрено уставом ООО или соглашением сторон (ч. 4 ст. 101 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», в редакции Закона от 10.01.2006 № 100-З). Соответственно, опцион на заключение договора купли-продажи доли в уставном фонде ООО должен быть заключен в простой письменной форме либо в нотариальной форме, если такая форма обязательна для договора отчуждения доли.

В отношении опционного договора применяются общие правила о форме сделок (ст. 159 ГК).

Практическое применение

Опционы и опционные договоры могут использоваться как эффективный механизм регулирования отношений сторон в самых различных ситуациях.

Можно выделить следующие способы использования опциона.

С помощью опциона можно управлять капиталом организации и осуществлять корпоративный конт­роль. Например, собственники бизнеса и инвесторы получают эффективный механизм выхода из компании по установленной цене при наступлении определенных обстоятельств:

– несоответствие финансовых показателей компании ожиданиям;

– возникновение разногласий между учредителями и (или) инвесторами;

– нарушение одним из указанных лиц обязательств или правовых норм, которое может привести к обращению взыскания на активы субъекта хозяйствования.

Указанные обстоятельства могут выступать условием получения права заключить договор на продажу доли в уставном фонде или акций хозяйственного общества по определенной цене. Использование опциона мотивирует продавца на добросовестную передачу актива и исполнение всех обязательств, поскольку он не заинтересован в покупке акций (доли) кредитора по завышенной цене или в продаже своих акций (доли) по заниженной цене.

Опцион можно использовать для ведения хозяйственной деятельности организаций. В частности, стороны оформляют опционы, чтобы заключить в будущем договоры купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг, аренды и т.д. При этом вместе с возможностью заключить договор в будущем стороны получают и другие преимущества (например, в отношении договора купли-продажи покупатель снижает свои финансовые риски, а продавец привлекает новых покупателей либо дополнительные инвестиции).

Опцион может выступать средством стимулирования работников компании. Для повышения производительности труда и улучшения показателей трудовой деятельности работникам предоставляют долю в уставном фонде общества в качестве вознаграждения за выполненную работу.

Опционный договор также можно использовать для следующих целей:

– получение одной стороной права требовать от другой стороны периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базового актива или наступления обстоятельства, являющегося базовым активом;

– в рамках обычной хозяйственной деятельности (например, в договоре поставки можно определить моментом востребования обязанность стороны оплатить товар или его доставку).

Автор публикации: Олег БАНДЫК, юрист

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 10.02.2017