Оформление накладных при доставке товаров со склада в магазин

Каким документом оформляется передача товаров со склада в торговый зал розничного торгового объекта, если здания склада и магазина находятся по разным адресам на разных улицах?

Согласно Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной, утв. постановлением Минфина от 30.06.2016 № 58 (далее – Инструкция № 58), товарно-транспортная на­кладная ТТН-1 и товарная накладная ТН-2 заполняются организациями для списания товарно-материальных ценностей (далее – товары) у грузоотправителя и (или) принятия к учету у грузополучателя.

В соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию № 58 постановлением Минфина от 23.08.2017 № 26, вступившим в силу с 1 октября 2017 г., накладная ТТН-1 заполняется при осуществлении:

– внутриреспубликанских автомобильных перевозок по договорам автомобильной перевозки груза, в т.ч. при доставке товаров...

Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор