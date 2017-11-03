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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Оформление накладных при доставке товаров со склада в магазин

03.11.2017

Каким документом оформляется передача товаров со склада в торговый зал розничного торгового объекта, если здания склада и магазина находятся по разным адресам на разных улицах?

Согласно Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной, утв. постановлением Минфина от 30.06.2016 № 58 (далее – Инструкция № 58), товарно-транспортная на­кладная ТТН-1 и товарная накладная ТН-2 заполняются организациями для списания товарно-материальных ценностей (далее – товары) у грузоотправителя и (или) принятия к учету у грузополучателя.

В соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию № 58 постановлением Минфина от 23.08.2017 № 26, вступившим в силу с 1 октября 2017 г., накладная ТТН-1 заполняется при осуществлении:

– внутриреспубликанских автомобильных перевозок по договорам автомобильной перевозки груза, в т.ч. при доставке товаров...

Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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