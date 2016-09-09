Одно с другим не связано

Между сторонами заключен договор строительного подряда. Правомерно ли условие данного договора, согласно которому срок оплаты выполненных и принятых заказчиком по соответствующим акту и справке о стоимости выполненных работ обусловлен предоставлением подрядчиком заказчику банковской гарантии исполнения подрядчиком своих обязательств в период гарантийного срока на результат работ?

Нет, не правомерно.

В соответствии с п. 1 ст. 696 ГК по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.

Статьей 701 ГК установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые установлены законодательством и договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законодате...