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№69 (1976) от 09.09.2016

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№69 (1976) от 09.09.2016

09 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Одно с другим не связано

09.09.2016

Между сторонами заключен договор строительного подряда. Правомерно ли условие данного договора, согласно которому срок оплаты выполненных и принятых заказчиком по соответствующим акту и справке о стоимости выполненных работ обусловлен предоставлением подрядчиком заказчику банковской гарантии исполнения подрядчиком своих обязательств в период гарантийного срока на результат работ?

Нет, не правомерно.

В соответствии с п. 1 ст. 696 ГК по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.

Статьей 701 ГК установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые установлены законодательством и договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законодате...

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