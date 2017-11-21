Обучение на производстве

Можно ли обучать водителя электро- и автотележки на производстве своими силами? Какими нормативными документами руководствоваться перед допуском его к работе?

Можно, при выполнении установленных требований.

Согласно п. 17 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.12.2003 № 165 (далее – Межотраслевые правила № 165), к управлению напольным безрельсовым транспортом, техническому обслуживанию и ремонту напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек допускаются лица, прошедшие в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, подготовку (обучение), переподготовку по соответствующей профессии, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

О прохождении подготовки (обучения) по профессии у работни...

Автор публикации: Федор СТЕПАНОВ, экономист