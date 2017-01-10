Между сторонами заключен договор уступки денежного требования. Правомерно ли условие названного договора, согласно которому в случае неисполнения должником денежного обязательства перед новым кредитором к конкретному сроку первоначальный и новый кредитор обязуются заключить между собой договор обратной уступки денежного требования по цене его первоначального приобретения новым кредитором?

Да, правомерно.

В соответствии с п. 1 ст. 353 ГК право (требование), принадлежащее кредитору на ос­новании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства.

По общему правилу, установленному ст. 361 ГК, первоначальный кредитор, уступивший требование, не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, ко­г­да первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором.

В рассматриваемой ситуации первоначальный кредитор не принимал на себя поручительство за должника перед новым кредитором. Вместе с тем стороны достигли соглашения о заключ...