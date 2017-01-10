Скачать свежий номер газеты

№2 (2009) от 10.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9597 руб.

2.0650 руб.

Р (100)

3.2723 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№2 (2009) от 10.01.2017

10 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Обратная уступка возможна:
соблюдение условий договора требования

10.01.2017

Между сторонами заключен договор уступки денежного требования. Правомерно ли условие названного договора, согласно которому в случае неисполнения должником денежного обязательства перед новым кредитором к конкретному сроку первоначальный и новый кредитор обязуются заключить между собой договор обратной уступки денежного требования по цене его первоначального приобретения новым кредитором?

Да, правомерно.

В соответствии с п. 1 ст. 353 ГК право (требование), принадлежащее кредитору на ос­новании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства.

По общему правилу, установленному ст. 361 ГК, первоначальный кредитор, уступивший требование, не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, ко­г­да первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором.

В рассматриваемой ситуации первоначальный кредитор не принимал на себя поручительство за должника перед новым кредитором. Вместе с тем стороны достигли соглашения о заключ...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Право: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit