Вопрос-ответ
Обратная уступка возможна:
соблюдение условий договора требования
Между сторонами заключен договор уступки денежного требования. Правомерно ли условие названного договора, согласно которому в случае неисполнения должником денежного обязательства перед новым кредитором к конкретному сроку первоначальный и новый кредитор обязуются заключить между собой договор обратной уступки денежного требования по цене его первоначального приобретения новым кредитором?
Да, правомерно.
В соответствии с п. 1 ст. 353 ГК право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства.
По общему правилу, установленному ст. 361 ГК, первоначальный кредитор, уступивший требование, не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором.
В рассматриваемой ситуации первоначальный кредитор не принимал на себя поручительство за должника перед новым кредитором. Вместе с тем стороны достигли соглашения о заключ...