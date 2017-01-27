Об определении стоимости изыскательских работ по Сборнику цен СЦ 19-2012 в текущих ценах

В соответствии с пунктом 4 приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169 при заключении договора на выполнение инженерных изысканий для строительства с 1 июля 2014 г. стоимость выполняемых работ определяется по Сборнику цен на выполнение инженерных изысканий для строительства СЦ 19-2012, утвержденному приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 267 (в редакции приказов Минстройархитектуры от 29 декабря 2012 г. № 421 и от 26 декабря 2013 г. № 474).

В соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 477 при определении стоимости изыскательских работ следует руководствоваться Сборником цен СЦ 19-2012, сформированным в ценах по состоянию на 1 января 2014 г. и прогнозными индексами цен в строительстве на дату выполнения изыскательских работ. Прогнозные индексы цен в строительстве с разбивкой по месяцам ежегодно доводятся Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь согласно прогнозам социально-экономического развития Республики Беларусь на планируемый период, утверждаемым Министерством экономики Республики Беларусь (письма Минстройархитектуры от 31.01.2014 № 10-01/820, от 29.01.2016 № 04-3-01/1217).

В соответствии с данными письмами прогнозный индекс цен декабря 2014 года к декабрю 2013 года установлен в размере 1,1117, декабря 2015 года к декабрю 2014 года – в размере 1,0800, декабря 2016 года к декабрю 2015 года – в размере 1,0964.

Таким образом, для приведения стоимость изыскательских работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2017 в соответствии с приказом № 477 и с учетом проведенной деноминации национальной денежной единицы Республики Беларусь следует применять коэффициент 0,00013164:

1,1117 x 1,0800 x 1,0964 = 1,3164 / 10 000 = 0,00013164.

Автор публикации: Заместитель Министра Д.И. СЕМЕНКЕВИЧ