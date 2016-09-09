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№69 (1976) от 09.09.2016

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№69 (1976) от 09.09.2016

09 сентября 2016 года

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Статистика

Об индексах изменения стоимости в строительстве Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.08.2016 г. № 195

09.09.2016

В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Рес­публики Беларусь», на основании подпункта 5.34 пунк­та 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», а также с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол от 30 августа 2016 г. №...

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