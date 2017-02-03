Строительство
Об индексах изменения стоимости в строительстве
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.01.2017 № 12
В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь», на основании подпункта 5.34 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», а также с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол от 27 января 2017 г. № 1)...
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