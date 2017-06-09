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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Строительство
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Минстройархитектуры: о некоторых вопросах заказчика, застройщика, инженерной организации

09.06.2017

Министерство архитектуры и строительства письмом от 31 мая 2017 г. № 04-3-03/7023 разъяснило проблемные вопросы при реализации инженерных услуг (функций заказчика) в строительстве, по применению отдельных пунктов и положений постановления Минстройархитектуры от 18.11.2011 № 51 (ред. от 28.03.2016) «О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов» (вместе с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, Инструкцией о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении) в части методологии использования приложения 5 «Нормативы для определения средств, связанных с отводом и освоением территории строительства, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета стоимости строительства «Подготовка территории строительства» и непосредственно по формированию затрат для учета по п. 15 «Средства, связанные с получением исходных данных, технических условий на проведение необходимых согласований по проектным решениям, и другие».

С учетом вступившего в силу СТБ ISO 21500 «Руководство по менеджменту проекта» рабочей группой определено, что при реализации инвестиционного (строительного) проекта с учетом действующих нормативно-правовых актов в области управления строительной деятельностью применимы следующие этапы (стадии, группы процессов, фазы реализации):

Группа процессов в соответствии с СТБ ISO 21500-2015

Стадия реализации проекта в соответствии с нормативно-правовыми актами РБ в области реализации функций заказчика (инженерных услуг)

Инициирование

На предпроектной (предынвестиционной) стадии

Планирование

 

 

 

В области освоения строительной площадки объекта

В области обеспечения проектной документацией

В области материально-технического обеспечения объекта

В области обеспечения тендерных мероприятий

Внедрение, управление, реализация

 

В области организации строительства объекта

В области освоения строительной площадки объекта

Закрытие

 

В области приемки законченного строительством объекта

В период гарантийного срока эксплуатации законченных строительством объектов

Для формирования общего размера средств на возмещение затрат заказчика (застройщика, инженера, инженерной организации) при реализации деятельности по управлению инвестиционным (строительным) проектом для включения в состав сметной документации по строительству объекта необходимо включать средства с учетом следующей методологии:

– формирование размера средств на содержание заказчика (застройщика, инженера, инженерной организации) на стадии инициации, планирования проекта осуществлять путем составления калькуляции (сметы, протокола согласования цены) стоимости инженерных услуг (затрат заказчика, застройщика) с отнесением затрат в главу 1 сводного сметного расчета по статье «Средства, связанные с получением исходных данных, технических условий на проведение необходимых согласований по проектным решениям, и другие»;

– на стадии внедрения, управления, реализации (строительно-монтажные работы и иные специальные работы, услуги) – путем применения определенного п. 31 Инструкции о порядке применения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении соответствующего норматива отчислений средств на содержание заказчика, застройщика (инженерной организации);

– на стадии закрытия, в части приемки законченного строительством объекта – в размере 0,306% от итога глав 1–8 сводного сметного расчета без учета стоимости оборудования, с указанием размера средств в главе 9 «Прочие работы и расходы». Средства на возмещение затрат заказчика (застройщика, инженера, инженерной организации) в период гарантийного срока эксплуатации законченных строительством объектов формируются отдельно и в сводный сметный расчет не включаются.

При этом возможно использование средств по статье «Средства на непредвиденные работы и затраты» заказчиком, застройщиком, инженерной организацией для мероприятий по управлению проектом.

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