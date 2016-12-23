Новый порядок формирования и использования средств инновационных фондов

Указом Президента от 28.11.2016 № 431, вступившим в силу с 1 декабря 2016 г., внесены существенные изменения в Указ от 7.08.2012 № 357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» (далее – указы № 431 и № 357). Это сделано в целях повышения эффективности использования средств инновационных фондов.

С 1.01.2016 г. в составе республиканского бюджета формируется республиканский централизованный инновационный фонд (далее – ИФ), а в составе местных бюджетов – местные инновационные фонды, которые, как и ранее, являются государственными целевыми бюджетными фондами.

В соответствии с новой редакцией ч. 1 подп. 2.5 п. 2 Указа № 357 средства республиканского централизованного и местных инновационных фондов, незаконно полученные либо использованные не по целевому назначению или с нарушением законодательства организациями – получателями средств данных фондов, взыскиваются с них в бесспорном порядке в доход соответствующего бюджета по решению (предписанию) Минфина, его территориальных и местн...