Новые стандарты: введение в будущее

Постановлением Совмина и Нацбанка от 30.12.2016 № 1119/35 в Беларуси в дополнение к ранее принятым вводятся в действие еще 2 Международных стандарта финансовой отчетности, а также поправки в 11 стандартов и 3 разъяснения. Следует обратить особое внимание на сроки применения этих документов, установленные Фондом МСФО.

С 1 января 2017 г. в качестве технических нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь вводятся:

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»;

документ МСФО «Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к МСФО (IFRS) 11)»;

документ МСФО «Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38)»;

документ МСФО «Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41)»;

документ МСФО «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к МСФО (IAS) 27)»;

документ МСФО «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием (Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)»;

документ МСФО «Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012–2014 гг.»;

документ МСФО «Инвестиционные организации: применение исключения из требования о консолидации (Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28)»;

документ МСФО «Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к МСФО (IAS) 1)»;

документ МСФО «Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков (Поправки к МСФО (IAS) 12)»;

документ МСФО «Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к МСФО (IAS) 7)»;

документ МСФО «Дата вступления в силу поправок к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)»;

документ МСФО «Дата вступления в силу МСФО (IFRS) 15»;

документ МСФО «Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;

документ МСФО «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО (IFRS) 2)».

Особенность принятых документов – сроки их применения. Например, IFRS 9 «Финансовые инструменты», выпущенный в июле 2014 г., организации должны применять в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, т.е. начиная с отчетности за 2018 год. Допускается досрочное применение. Впрочем, пойдут на это, вероятно, немногие, учитывая огромный объем этого стандарта и множество спорных моментов в его содержании.

Если организация принимает решение о досрочном применении IFRS 9, она должна раскрыть этот факт и применить одновременно все требования данного стандарта, а также поправки, изложенные в приложении С к нему. Кроме того, организация вправе для годовых периодов, начинающихся до 1 января 2018 г., принять решение о досрочном применении только некоторых требований (предусмотренных пунктами 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 и B5.7.5–­B5.7.20 IFRS 9) в отношении представления прибылей или убытков по тем финансовым обязательствам, которые она по соб­ственному усмотрению классифицировала как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не применяя при этом остальные требования данного стандарта. Если организация принимает решение о применении только указанных пунктов, она должна раскрыть этот факт и на постоянной основе раскрывать соответствующую информацию согласно требованиям п.п. 10–11 IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (с учетом поправок, внесенных IFRS 9 в ред. 2010 г.).

Стандарт IFRS 16 «Аренда» заменит одноименный IAS 17, действующий в настоящее время. При этом IFRS 16 должен применяться в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты. Здесь также допускается досрочное применение для организаций, которые применяют IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» на дату первоначального применения IFRS 16 или до нее. Если организация применит IFRS 16 в отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.

Особый интерес для белорусских бухгалтеров представляют поправки в IAS 16 «Основные средства», касающиеся амортизации. Согласно введенному п. 62А IAS 16 в МСФО считается недопустимым применение метода амортизации, основанного на выручке, генерируемой в результате деятельности, в которой задействован актив. Выручка, генерируемая в результате деятельности, в которой задействован актив, как правило, отражает факторы, отличные от потребления заключенных в данном активе экономических выгод. Например, на выручку влияют другие используемые ресурсы и процессы, деятельность по продаже, а также изменения объемов и цен продаж. На ценовой компонент выручки может влиять инфляция, которая не имеет отношения к способу потребления актива. Такой подход вряд ли совместим с белорусской практикой, допускающей изменение методов амортизации в случае непредвиденного изменения условий производства, реализации продукции (работ, услуг), приводящего к ухудшению финансового состояния и появлению убытков, или возможность вообще не начислять амортизацию по решениям правительства, периодически принимавшимся в прошлые годы.

Напомним, общественно значимые ор­ганизации в Беларуси обязаны составлять за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО. Такая отчетность вместе с аудиторским заключением по этой отчетности должна быть представлена в Минфин (банка – в Нацбанк) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, а также размещена на сайте общественно значимой организации не позднее 31 июля.

Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета "ЭГ"

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017