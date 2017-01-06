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Новые стандарты:
введение в будущее
Постановлением Совмина и Нацбанка от 30.12.2016 № 1119/35 в Беларуси в дополнение к ранее принятым вводятся в действие еще 2 Международных стандарта финансовой отчетности, а также поправки в 11 стандартов и 3 разъяснения. Следует обратить особое внимание на сроки применения этих документов, установленные Фондом МСФО.
С 1 января 2017 г. в качестве технических нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь вводятся:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»;
документ МСФО «Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к МСФО (IFRS) 11)»;
документ МСФО «Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38)»;
документ МСФО «Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41)»;
документ МСФО «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к МСФО (IAS) 27)»;
документ МСФО «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием (Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)»;
документ МСФО «Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012–2014 гг.»;
документ МСФО «Инвестиционные организации: применение исключения из требования о консолидации (Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28)»;
документ МСФО «Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к МСФО (IAS) 1)»;
документ МСФО «Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков (Поправки к МСФО (IAS) 12)»;
документ МСФО «Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к МСФО (IAS) 7)»;
документ МСФО «Дата вступления в силу поправок к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)»;
документ МСФО «Дата вступления в силу МСФО (IFRS) 15»;
документ МСФО «Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;
документ МСФО «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО (IFRS) 2)».
Особенность принятых документов – сроки их применения. Например, IFRS 9 «Финансовые инструменты», выпущенный в июле 2014 г., организации должны применять в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, т.е. начиная с отчетности за 2018 год. Допускается досрочное применение. Впрочем, пойдут на это, вероятно, немногие, учитывая огромный объем этого стандарта и множество спорных моментов в его содержании.
Если организация принимает решение о досрочном применении IFRS 9, она должна раскрыть этот факт и применить одновременно все требования данного стандарта, а также поправки, изложенные в приложении С к нему. Кроме того, организация вправе для годовых периодов, начинающихся до 1 января 2018 г., принять решение о досрочном применении только некоторых требований (предусмотренных пунктами 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 и B5.7.5–B5.7.20 IFRS 9) в отношении представления прибылей или убытков по тем финансовым обязательствам, которые она по собственному усмотрению классифицировала как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не применяя при этом остальные требования данного стандарта. Если организация принимает решение о применении только указанных пунктов, она должна раскрыть этот факт и на постоянной основе раскрывать соответствующую информацию согласно требованиям п.п. 10–11 IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (с учетом поправок, внесенных IFRS 9 в ред. 2010 г.).
Стандарт IFRS 16 «Аренда» заменит одноименный IAS 17, действующий в настоящее время. При этом IFRS 16 должен применяться в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты. Здесь также допускается досрочное применение для организаций, которые применяют IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» на дату первоначального применения IFRS 16 или до нее. Если организация применит IFRS 16 в отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.
Особый интерес для белорусских бухгалтеров представляют поправки в IAS 16 «Основные средства», касающиеся амортизации. Согласно введенному п. 62А IAS 16 в МСФО считается недопустимым применение метода амортизации, основанного на выручке, генерируемой в результате деятельности, в которой задействован актив. Выручка, генерируемая в результате деятельности, в которой задействован актив, как правило, отражает факторы, отличные от потребления заключенных в данном активе экономических выгод. Например, на выручку влияют другие используемые ресурсы и процессы, деятельность по продаже, а также изменения объемов и цен продаж. На ценовой компонент выручки может влиять инфляция, которая не имеет отношения к способу потребления актива. Такой подход вряд ли совместим с белорусской практикой, допускающей изменение методов амортизации в случае непредвиденного изменения условий производства, реализации продукции (работ, услуг), приводящего к ухудшению финансового состояния и появлению убытков, или возможность вообще не начислять амортизацию по решениям правительства, периодически принимавшимся в прошлые годы.
Напомним, общественно значимые организации в Беларуси обязаны составлять за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО. Такая отчетность вместе с аудиторским заключением по этой отчетности должна быть представлена в Минфин (банка – в Нацбанк) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, а также размещена на сайте общественно значимой организации не позднее 31 июля.
Автор публикации: Отдел бухгалтерского учета "ЭГ"
Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017