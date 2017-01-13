С принятием Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З) меняются некоторые правила деятельности участников фондового рынка. Эти новшества закрепляются в Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утв. постановлением Минфина от 31.08.2016 № 76 (далее – Инструкция № 76).

Что положено дилеру

Дилерская деятельность – совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами (дилером) от своего имени и за свой счет с правом одновременной покупки и продажи ценных бумаг, в т.ч. на условиях публичной оферты, с обязательством купить эти ценные бумаги по цене, ранее заявленной им в публичной оферте (ст. 32 Закона № 231-З).

Объявленная дилером публичная оферта должна содержать условия покупки (продажи) ценных бумаг, цену и срок, в течение которого эта цена не изменяется.

Дилер вправе совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в т.ч. сделки РЕПО, в соответствии с законодательством. Он также может до совершения сделок с ценными бумагами размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг.

Право на одновременное публичное объявление цен покупки и продажи ценных бумаг имеет только дилер. Он обеспечивает лицам, заинтересованным в сделке, до момента совершения сделки равные возможности по доступу к информации, содержащейся в публичной оферте дилера.

По требованию контрагента дилер обязан до совершения сделки обеспечить его ознакомление с лицензией на дилерскую деятельность, квалификационными аттестатами специалистов рынка ценных бумаг, а также с утвержденными им условиями и порядком выполнения каждого вида работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, указанных в лицензии, режимом работы, тарифами на работы и услуги, примерными формами договоров (п. 16 Инструкции № 76).

Сделки с ценными бумагами совершаются дилером на условиях, указанных в публичной оферте, в течение указанного в ней срока (п. 15 Инструкции № 76).

Дилер заключает договоры мены, предусматривающие передачу акций ЗАО, после получения отказа других акционеров и самого общества от приобретения данных акций либо неполучения согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами преимущественного права на приобретение акций (права общества на приобретение акций), установленном в ч.ч. 1–5 и 7 ст. 73 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (ред. от 15.07.2015) (далее – Закон № 2020-XII).

По общему правилу согласно ч. 3 ст. 30 Закона № 231-З к профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам не относятся:

– приобретение ценных бумаг в целях получения дохода в виде процента и (или) дисконта либо дивиденда;

– покупка и продажа юридическими лицами, не являющимися профучастниками, ценных бумаг при посредничестве профучастника (в соответствии с договором поручения, комиссии или доверительного управления);

– эмиссия юридическими лицами эмиссионных ценных бумаг;

– совершение Нацбанком и иными государственными органами в соответствии с возложенными на них функциями в пределах их компетенции, определенной в установленном порядке, сделок с ценными бумагами, а также осуществление работ и услуг, связанных с такими сделками и (или) реализацией прав, удостоверенных ценными бумагами;

– совершение иных действий с ценными бумагами, определенных Минфином.

Кроме того, в силу п. 17 Инструкции № 76 к дилерской деятельности не относятся:

– покупка лицами, не являющимися профучастниками, ценных бумаг при условии их последующей продажи не ранее 30 дней с даты покупки;

– передача лицом, не являющимся профучастником, облигаций эмитенту таких облигаций в процессе выкупа (досрочного выкупа) данного выпуска облигаций;

– передача облигаций эмитенту таких облигаций в процессе погашения (досрочного погашения) данного выпуска облигаций;

– совершение эмитентом сделок с ценными бумагами собственной эмиссии;

– совершение клиринговой организацией от своего имени и за свой счет сделок с ценными бумагами в целях обеспечения завершения расчетов, в т.ч. с использованием имущества гарантийных фондов этой организации.

Доверяй и управляй

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу – доверительному управляющему (п. 4 ст. 210 ГК). Такая передача не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. При этом по договору доверительного управления имуществом одна сторона (вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя) (п. 1 ст. 895 ГК). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах вверителя или выгодоприобретателя.

Объектом доверительного управления могут быть, среди прочего, ценные бумаги и права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами (п. 1 ст. 896 ГК).

Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами – деятельность, осуществляемая профучастником рынка ценных бумаг (доверительным управляющим) от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими другому лицу (вверителю) (ст. 32 Закона № 231-З):

– ценными бумагами;

– денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления ими;

– денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного управления этими ценными бумагами.

Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами может осуществляться в интересах вверителя или указанных им третьих лиц.

Доверительный управляющий не может быть одновременно выгодоприобретателем по договору доверительного управления ценными бумагами.

Порядок осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, права и обязанности доверительного управляющего определяются гражданским законодательством и договорами доверительного управления ценными бумагами.

Доверительное управление ценными бумагами может осуществляться в разных формах и видах:

Формы доверительного управления Полное Доверительный управляющий совершает юридические и фактические действия с находящимися в доверительном управлении ценными бумагами самостоятельно в пределах договора с последующим обязательным уведомлением вверителя о каждом совершенном действии, если иное не установлено договором По согласованию Каждое юридическое действие и каждое фактическое действие с находящимися в доверительном управлении ценными бумагами совершаются доверительным управляющим после письменного согласования своих действий с вверителем либо иным лицом, предусмотренным договором По приказу Каждое юридическое действие и каждое фактическое действие совершаются доверительным управляющим на основании распоряжения исключительно по указанию вверителя либо иного лица, предусмотренного договором Виды доверительного управления Управление портфелем ценных бумаг Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, переданных в доверительное управление, предъявление ценных бумаг к погашению Размещение и иные действия Совершение доверительным управляющим действий по размещению ценных бумаг вверителя; иных действий по управлению ценными бумагами, не противоречащих законодательству

Денежные средства вверителя, поступившие доверительному управляющему (за исключением банков) во исполнение договора доверительного управления ценными бумагами, подлежат зачислению на отдельный субсчет, специальный режим функционирования которого определяется Нацбанком по согласованию с республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Доверительный управляющий, осуществляющий действия в отношении переданных ему в доверительное управление ценных бумаг, требующих письменного оформления, после своего наименования помещает знак «Д.У.».

Указания, содержащиеся в распоряжении вверителя, являются обязательными для доверительного управляющего. В случае несогласия с указаниями, содержащимися в распоряжении вверителя, за исключением случаев, когда такое распоряжение может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, доверительный управляющий составляет заявление о возложении на вверителя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения доверительным управляющим таких указаний и направляет его вверителю.

Выгодоприобретателем не может быть физическое лицо, если вверителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

При передаче ценных бумаг в доверительное управление к доверительному управляющему переходят все права, удостоверяемые ими, если иное не установлено договором доверительного управления ценными бумагами (далее – договор).

Договор

Существенными условиями договора являются (ст. 33 Закона № 231-З):

– предмет договора, в т.ч. вид ценной бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальная стоимость ценной бумаги, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг;

– количество ценных бумаг;

– пределы использования ценных бумаг, переданных в доверительное управление, форма осуществления доверительного управления;

– права и обязанности сторон;

– размер вознаграждения доверительному управляющему, порядок и форма расчетов, если иное не следует из гражданского законодательства РБ и существа договора;

– ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств;

– срок действия договора;

– иные условия, определенные законодательными актами РБ и республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, как существенные условия, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, могут быть определены обязательные реквизиты договоров доверительного управления ценными бумагами.

Кроме того, в договоре в т.ч. должны содержаться следующие существенные условия (п. 24 Инструкции № 76):

– информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу РБ и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли;

– информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг, в т.ч. залогом;

– порядок уведомления доверительного управляющего об изменениях, происходящих в праве соб­ственности вверителя на объекты доверительного уп­равления;

– порядок уведомления доверительного управляющего об отказе выгодоприобретателя от своих прав по договору.

Обязательными реквизитами договора, заключаемого между вверителем и доверительным управляющим, являются:

– полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанные в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер плательщика (при его наличии) или для нерезидентов – иной идентификационный номер (при его наличии), наименование страны, резидентом которой является нерезидент;

– отметка о согласии эмитента, осуществляющего покупку акций собственной эмиссии, являющегося вверителем, на предоставление информации о нем и условиях совершения сделки акционеру этого эмитента, являющемуся другой стороной договора либо клиентом профессионального участника, совершающего сделку по продаже акций в интересах такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей применения налоговых льгот.

Договор не может содержать условия, которые лишают доверительного управляющего, вверителя или выгодоприобретателя прав или освобождают их от исполнения обязанностей, предусмотренных Ин­струкцией № 76 и иным законодательством.

Договор вступает в силу с даты передачи доверительному управляющему в доверительное управление ценных бумаг и (или) денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами.

По договору одна сторона (вверитель) передает в доверительное управление другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими ценными бумагами в интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя).

По общему правилу, профучастник обязан разработать и утвердить соответствующие требованиям законодательства о ценных бумагах условия и порядок выполнения каждого вида работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по цен­ным бумагам (подп. 3.1 и 3.2 п. 3 Инструкции № 76), в т.ч.:

– перечень выполняемых работ и оказываемых услуг;

– порядок действий своих работников при обращении клиентов;

– порядок действий работников при возникновении конфликта интересов профучастника и клиента, основанный на соблюдении принципа приоритета интересов первого перед собственными интересами;

– последовательность совершения сделок с ценными бумагами, в т.ч. в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

– иные условия осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам;

– режим работы (время обслуживания клиентов);

– тарифы на работы и услуги;

– примерные формы договоров (поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами, купли-продажи ценных бумаг, иные).

При заключении договора с вверителем доверительный управляющий обязан по требованию вверителя ознакомить его с перечисленными документами, лицензией (составляющие работы и услуги – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами) и квалификационными аттестатами специалистов рынка ценных бумаг.

При расторжении (прекращении) договора или аннулировании, прекращении действия лицензии (составляющие работы и услуги – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами) доверительный управляющий передает вверителю (выгодоприобретателю) объекты доверительного управления. Срок такой передачи не может превышать 5 рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора или аннулирования, прекращения действия лицензии (составляющие работы и услуги – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами).

В случае приостановления действия лицензии (составляющие работы и услуги – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами) действия, указанные в ч. 6 п. 24 Инструкции № 76, осуществляются по требованию вверителя не позднее 5 рабочих дней с даты получения такого требования.

Передача бездокументарных ценных бумаг осуществляется путем их перевода со счета «депо» вверителя на счет «депо» доверительного управляющего. Передача документарных ценных бумаг оформляется актом приемки-передачи, который подписывается сторонами, скрепляется печатями и является неотъемлемой частью договора.

Возврат бездокументарных ценных бумаг из доверительного управления осуществляется путем их перевода со счета «депо» доверительного управляющего на счет «депо» вверителя (выгодоприобретателя, если это предусмотрено договором). Возврат документарных ценных бумаг оформляется актом приемки-передачи, который подписывается доверительным управляющим и вверителем (выгодоприобретателем, если это предусмотрено договором) и скрепляется печатями и является неотъемлемой частью договора.

Возврат полученных и не использованных в процессе доверительного управления ценными бумагами денежных средств осуществляется посредством их перечисления в безналичном порядке с лицевого счета (субсчета) доверительного управляющего на счет вверителя (выгодоприобретателя, если это предусмотрено договором).

Доверительный управляющий обязан действовать исключительно в интересах вверителя (выгодоприобретателя), не допуская смешения личных интересов с интересами вверителя (выгодоприобретателя). В случае возникновения конфликта интересов доверительный управляющий должен немедленно уведомить вверителя (выгодоприобретателя) о возникновении такого конфликта и принять необходимые меры по его разрешению в пользу вверителя (выгодоприобретателя).

Доверительный управляющий признается имеющим личную заинтересованность, если: доверительный управляющий является собственником более 50% уставного фонда эмитента, ценные бумаги которого находятся в его доверительном управлении; доверительный управляющий является юридическим лицом, имущество которого в размере 25 и более процентов образовано эмитентом, ценные бумаги которого находятся в его доверительном управлении; должностные лица доверительного управляющего и органов управления эмитента, ценные бумаги которого находятся в доверительном управлении доверительного управляющего, состоят в родственных отношениях.

Доверительный управляющий вправе:

– оказывать консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, в т.ч. по приобретению ценных бумаг, выбору оптимального порт­феля ценных бумаг, проведению сделок с крупными пакетами акций (в т.ч. блокирующими и контрольными), организации оптимальной схемы финансирования приобретения ценных бумаг с использованием различных фондовых инструментов, оценке ситуации на рынке ценных бумаг, а также по иным вопросам, связанным со своей деятельностью. Оказание таких услуг может включаться в статьи расходов, произведенных доверительным управляющим в процессе осуществления доверительного управления ценными бумагами;

– не принимать к исполнению распоряжение вверителя или отказаться от его исполнения (с извещением вверителя), если указания распоряжения не отвечают требованиям законодательства и Инструкции № 76 либо являются неосуществимыми и (или) неконкретными.

Доверительный управляющий не вправе:

– отчуждать, в т.ч. обменивать, находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги в свою собственность;

– отчуждать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 календарных дней, если иное не предусмотрено договором;

– осуществлять залог находящихся в его доверительном управлении ценных бумаг в целях обеспечения исполнения своих обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением им договора), обязательств иных вверителей и третьих лиц;

– совершать без предварительного согласования с вверителями сделки, в которых он одновременно представляет интересы двух сторон;

– отчуждать находящиеся в доверительном управлении акции, в отношении которых облисполкомы, Мингорисполком имеют преимущественное право на приобретение, без соблюдения такого преимущественного права;

– заключать договоры мены, предусматривающие передачу акций ЗАО, до получения отказа других акционеров и самого общества от приобретения данных акций либо неполучения согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами преимущественного права на приобретение акций (права общества на приобретение акций), установленном в ч.ч. 1–5 и 7 ст. 73 Закона № 2020-XII.

Доверительный управляющий обязан вести обособленный учет ценных бумаг клиента, переданных в доверительное управление, а также полученных доверительным управляющим в процессе осуществления доверительного управления ценными бумагами и (или) денежными средствами клиента.

До заключения договора доверительный управляющий должен уведомить вверителя о возможных и известных доверительному управляющему обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему осуществлению доверительного управления ценными бумагами; исполняет условия договора надлежащим образом, а также действует исключительно в интересах вверителя (выгодоприобретателя).

Доверительный управляющий самостоятельно либо с использованием услуг депозитария обеспечивает сохранность документарных ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, производит необходимые расчеты по договору в случае его расторжения (прекращения) и принимает необходимые меры по защите интересов вверителя (выгодоприобретателя). По первому требованию вверителя либо выгодоприобретателя доверительный управляющий должен представлять им отчет о ходе управления в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Также доверительный управляющий обязан:

– передавать вверителю (выгодоприобретателю) в установленные договором сроки доходы от деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

– по требованию вверителя устранять любые нарушения и препятствия в осуществлении права собственности на переданные доверительному управляющему объекты доверительного управления в соответствии с законодательством;

– согласовывать назначение вверителем нового выгодоприобретателя в течение 5 дней с даты получения уведомления об отказе выгодоприобретателя от своих прав по договору.

Доход от управления ценными бумагами перечисляется со счета (субсчета) доверительного управляющего, открытого для учета денежных средств клиента, на текущий (расчетный) банковский счет вверителя (выгодоприобретателя), если это предусмотрено договором.

Вознаграждение доверительного управляющего за выполненные работы по договору перечисляется со счета (субсчета) доверительного управляющего, открытого для учета денежных средств клиента, на его текущий (расчетный) банковский счет.

Автор публикации: Отдел финансов "ЭГ"