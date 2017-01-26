Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23 декабря 2016 г. № 74 «Об установлении форм», вступившим в силу с 26 января 2017 г., утверждены новые формы документов по охране труда.

В их число входят:

– форма протокола результатов обследования рабочего места в целях проверки на соответствие производственного оборудования и технологических процессов требованиям охраны труда и запланированных (принятых) мер по устранению выявленных недостатков (приложение 1 к постановлению № 74);

– форма перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованию на конкретном рабочем месте (приложение 2 к постановлению № 74);

– форма перечня рабочих мест медицинских работников, на которых по результатам аттестации подтверждены условия труда, соответствующие требованиям раздела I перечня учреждений, организаций и должностей для целей профессионального пенсионного страхования медицинских и педагогических работников, утв. постановлением Совмина от 9.10.2008 № 1490 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования», и влекущие обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников (приложение 3 к постановлению № 74);

– форма перечня рабочих мест по профессиям и должностям, на которых по результатам аттестации не подтверждены условия труда, дающие право на сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также влекущие обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников (приложение 4 к постановлению № 74).

Автор публикации: Александр Борисов