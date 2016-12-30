Новогодний корпоратив сближает

В этом году только в каждой второй компании будет проводиться новогодний корпоратив. Но работники не расстраиваются. Наверное, привыкли экономить и перестали ждать подарков.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 960 респондентов и выяснил, что 56,3% компаний проведут новогодние корпоративы.

На момент проведения опроса (ноябрь 2016 г.) 21,5% респондентов еще не знали, будет ли руководство их компании устраивать праздник для сотрудников. Без новогоднего корпоратива останется 21% опрошенных.

Результаты исследования показали, что в большинстве компаний Новый год принято отмечать походом в ресторан или кафе (61,7%). Небольшое угощение прямо на работе практикуют 17,1% нанимателей, за город выезжают 5,6% коллективов и т.д.

Работники рассказали о пред­почтительных вариантах корпоративного празд­ника: банкет с развлекательной программой (37,1%), поездка за границу с праздничным ужином/обедом (19,3%), выезд за город, корпоратив на природе (12,4%), душевные посиделки с коллегами без шумной программы, артистов и конкурсов (12,3%). Встречались и другие варианты ответов: поздравить коллег на словах и поехать домой (4,2%), спа-процедуры (1,5%), поход в сауну (1,1%), выезд на охоту (0,9%). Не присутствовать на корпоративе хотели бы 3,6% работников.

Планированием и проведением праздника обычно доволен 21% коллектива. Сотрудники не любят: сдавать деньги на корпоратив (14,5%), участвовать в конкурсах (12,4%), говорить тосты и поздравления (9,5%), нетрезвых коллег (8%), запрет приходить со второй половинкой (6,8%), беспокойства о внешнем виде (6,6%), обычную скуку на новогодних корпоративах (6,1%), отсутствие возможности отказаться от праздника (5,2%), большого количества людей (4,3%), нетрезвых начальников (2,1%), обязательное условие приходить с женой/мужем (0,6%).

Насчет организации мероприятия были следующие пожелания: руководство должно самостоятельно его оплатить (50,7%), не требовать обязательного присутствия (20,6%), дать возможность организовать праздник самостоятельно с командой единомышленников (15,9%) и др.

В целом большинство работников (69,3%) считают, что новогодний корпоратив сближает.