Никаких отлагательных условий

Правомерно ли условие договора поставки, согласно которому оплата поставленного товара производится покупателем в течение 10 календарных дней с момента реализации данного товара покупателем третьим лицам?

Нет, не правомерно.

В соответствии со ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обу­словленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 456 ГК, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара.

На первый взгляд, условие договора поставки, согласно которому оплата товара покупателем производится в течение 10 календарных дней с момента реализации...