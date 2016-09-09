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№69 (1976) от 09.09.2016

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№69 (1976) от 09.09.2016

09 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Никаких отлагательных условий

09.09.2016

Правомерно ли условие договора поставки, согласно которому оплата поставленного товара производится покупателем в течение 10 календарных дней с момента реализации данного товара покупателем третьим лицам?

Нет, не правомерно.

В соответствии со ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обу­словленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 456 ГК, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара.

На первый взгляд, условие договора поставки, согласно которому оплата товара покупателем производится в течение 10 календарных дней с момента реализации...

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