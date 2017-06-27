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№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

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Консультации

Незаконное увольнение и восстановление на работе по решению суда

27.06.2017

Трудовые споры о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, об оплате за время вынужденного прогула рассматриваются по заявлениям работников непосредственно судом.

Если работник считает, что наниматель уволил его незаконно, он имеет право в установленные законодательством сроки обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения нанимателя с иском о восстановлении на работе и об оплате за время вынужденного прогула. В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему указанными действиями (ст. 246 ТК). Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что работник уволен без законного основания или с нарушением установленного порядка, суд восстанавливает работника на прежней работе.

Наниматель посл...

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