Незаконное увольнение и восстановление на работе по решению суда

Трудовые споры о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, об оплате за время вынужденного прогула рассматриваются по заявлениям работников непосредственно судом.

Если работник считает, что наниматель уволил его незаконно, он имеет право в установленные законодательством сроки обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения нанимателя с иском о восстановлении на работе и об оплате за время вынужденного прогула. В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему указанными действиями (ст. 246 ТК). Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что работник уволен без законного основания или с нарушением установленного порядка, суд восстанавливает работника на прежней работе.

Наниматель посл...