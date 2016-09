Неотразимый стимул

Переход от позиции «сделано в России», «сделано в Беларуси» или любой другой стране ЕАЭС к позиции «сделано в Евразийском экономическом союзе» – важный этап интеграционного сотрудничества, считает директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев. Новая маркировка может появиться в 2017 г.

По мнению Н.Кушнарева, введение понятия «евразийский товар», с одной стороны, упростит поддержку промышленности ЕАЭС, с другой – станет мощным инструментом продвижения промышленных товаров на общем рынке, с третьей – простимулирует спрос на продукцию с надписью «Сделано в ЕАЭС».

Некоторые эксперты полагают, что такая маркировка облегчит прохождение таможенных и других пограничных процедур, дополнительных требований, в т.ч. транзитных ограничений, введенных российскими вла­стями. Вероятно, это будет выгодно для производителей, работающих исключительно на рынках ЕАЭС, если оно поспособствует облегчению сер­тификации, лицензирования, участия в госзакупках и т.п.

Другие указывают, что надпись «Сделано в ЕАЭС» приведет к обезличиванию популярных продуктов. Например, продукция многих отечественных предприятий пользуется большим доверием у соседей именно благодаря привычке к высокому имиджу марки «Сделано в Беларуси». К тому же, несмотря на декларации о приверженности идее создания единого евразийского рынка товаров, власти каждой из стран ЕАЭС надеются, что именно их компании получат выгоды от этого объединения, поддерживают своих производителей, стремятся продвигать их продукцию. Поэтому, если маркировка «Сделано в ЕАЭС» станет обязательной, на уровне техрегламентов, достигнутые усилиями правительств и национального бизнеса преимущества окажутся разрушенными. Зато те, кому они были недоступны, смогут «мимикрировать» под общесоюзной маркировкой. По мнению некоторых бизнесменов, обязательное внедрение маркировки «Сделано в ЕАЭС» может привести к потере национальной аутентичности белорусских товаров, что подорвет экономическую независимость страны.

Например, многим компаниям Евросоюза важно подчеркнуть, что товар сделан в их странах. Знаменитое французское вино трудно представить без надписи Made in France, швейцарский шоколад – без Made in Switzerland. «Общесоюзная» маркировка обезличивает бренды, создававшиеся десятилетиями и веками. Однако некоторым производителям из стран Восточной Европы выгоднее повысить статус своей продукции маркировкой Made in EU. Вероятно, у субъектов хозяйствования и в рамках ЕАЭС должен быть выбор, что указывать на упаковке своих товаров.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ