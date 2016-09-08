Нечего на регулятора пенять

В Национальный банк поступает значительное количество обращений граждан, касающихся некачественного предоставления работниками банков информации по вопросам, связанным с отказом в выдаче кредита. Так, вместо разъяснения должным образом процедуры и порядка принятия банком соответствующего решения, установленных законодательством и локальными нормативными правовыми документами банка, работниками банка в качестве причины отказа делается ссылка на несуществующий перечень лиц, в отношении которых установлен запрет на предоставление кредита, который якобы ведется Нацбанком. В связи с этим, в т.ч. и по рекомендации работников банков, физические лица обращаются в Национальный банк.

С учетом того, что банки самостоятельны в своей деятельности (ст. 19 Банковского кодекса), Национальный банк считает недопустимым при отказе в предоставлении кредита ссылаться на него, тем самым вводя граждан (потребителей) в заблуждение. Формирование у населения неверного понимания процедуры принятия решения о предоставлении кредита и использования информации из Кредитного регистра негативно влияет на репутацию как Нацбанка, так и банков.

В случае отказа от заключения кредитного договора по основаниям, предусмотренным ст. 141 БК, следует доступно, аргументированно и компетентно объяснять заявителям (кредитополучателям) причины принятия отрицательного решения о предоставлении кредита.

Также обращается внимание на то, что в соответствии с требованиями статьи 13 Закона «О кредитных историях» банк, получивший кредитный отчет, по требованию субъекта кредитной истории обязан безвозмездно предоставить ему возможность ознакомления с содержанием данного отчета.

Учитывая изложенное, считаем, что банки должны разрешать связанные с предоставлением кредитов вопросы самостоятельно и направлять в Нацбанк граждан только в случаях, когда граждане полагают, что их кредитная история содержит недостоверные сведения, для проведения соответствующей проверки.