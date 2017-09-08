НДС вместо нефтедолларов

27 августа президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль Нахайян подписал законодательный декрет № 8, в соответствии с которым в этой стране с 1 января 2018 г. вводится налог на добавленную стоимость.

Ранее Совет по сотрудничеству стран Персидского залива (GCC) принял решение о введении НДС во всех странах-­участницах (ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия) в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г.

Первыми этот шаг сделали в ОАЭ. Здесь декрет устанавливает обязанность по уплате НДС, а также по ведению и подаче соответствующей отчетности для всех производителей и поставщиков товаров и услуг. Согласно договоренности, достигнутой членами GCC, стандартная ставка НДС составит 5%. Для некоторых секторов предусматривается ос­вобождение от НДС и нулевая ставка, в т.ч. для экспорта товаров и услуг за пределы страны – члена GCC, международных пассажирских или грузовых перевозок, по­ставки товаров и услуг, связанных с такими перевозками и пред­назначенных для потребления на борту, оказания образовательных и медицинских ус­луг и поставки связанных с ними товаров и услуг и т.п.

Плательщикам НДС придется зарегистрироваться в налоговом органе и представлять ему отчетность. Она должна вестись на арабском языке, но может быть принята и на ином языке при условии, что налогоплательщик предоставит перевод, выполненный за счет и под ответственность налогоплательщика.

Декрет предусматривает наличие установленных зон, критерии которых будут определены в исполнительных распоряжениях. Для целей декрета такие зоны будут считаться находящимися за пределами ОАЭ. Также планируется установить случаи, когда деятельность, осуществ­ляемая в данных зонах, будет считаться осуществляемой в ОАЭ для целей НДС.

Министр финансов ОАЭ и председатель Федерального на­логового управления Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум заявил, что НДС создаст новый источник дохода для национальной экономики и ВВП. Это, в свою очередь, обеспечит стабильность высокого качества государственных услуг и поможет удержать лидирующие позиции ОАЭ в мировых рейтингах. Правда, не исключено, что теперь ОАЭ не сможет сохранить 1-е место по показателю «налогообложение» в рейтинге Всемирного банка Doing Вu­siness, которое страна занимает благодаря наличию всего 4 налоговых платежей и 12 часов на подготовку отчетности по ним. Но длительный период низких цен на нефть заставляет страны залива ценить сбалансированность бюд­жета выше формальных достижений.