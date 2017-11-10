НДС при строительстве скважин

Порядок обложения НДС работ по строительству скважин разъяснили МНС и Минстрой­архитектуры совместным письмом от 26.10.2017 № 2-1-9/01982 и от 27.10.2017 № 02-1-03/13871. В этом письме сообщается следующее.

Указом Президента от 26.03.2007 № 138 «О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость» (далее – Указ № 138) установлено, что обороты по реализации на территории РБ работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда (согласно приложению 1 к Указу № 138, далее –Перечень) освобождаются от обложения НДС. Пункт 7 Перечня включает строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающее целевое использование объектов жилищного фонда и выполняемое по договорам строительного подряда (субподряда).

Порядок применения норм Указа № 138 разъяснен совместным письмом МНС и Минстройархитектуры от 23.10.2007 № 2-1-8/670/11-2-16/4199 (далее – письмо). Пунктом 3 письма разъяснено, что в целях налогообложения под инженерной инфраструктурой, обеспечивающей целевое использование объектов жилищного фонда, понимаются инженерные сооружения и распределительные (внутриквартальные) сети. При создании системы водоснабжения и канализации к инженерным сооружениям и распределительным сетям относятся локальные инженерные сооружения (повысительные насосные станции (ПНС), а также распределительные сети (сети водоснабжения и канализации), по которым транспортируемый продукт от ПНС поступает к отдельным потребителям.

Соответственно, при создании системы водоснабжения от обложения НДС освобождаются повысительные насосные станции (ПНС) и сети водоснабжения и канализации от них.

На основании Кодекса Республики Беларусь о недрах функциональным назначением буровых (артезианских) скважин является забор подземных вод, то есть скважина является источником водоснабжения и не может относиться к распределительной инженерной инфраструктуре.

Таким образом, работы по бурению скважин, ремонту скважин, сооружению насосной станции первого подъема для водоснабжения жилых застроек облагаются НДС по ставке 20%, так как данное сооружение представляет собой систему по добыче, а не по распределению воды.

С 1 апреля 2014 г. п. 3 Положения о порядке финансирования строительства, в том числе проектирования, объектов инженерной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, утв. постановлением Совмина от 27.07.2009 № 983 (в ред. постановления от 1.04.2014 № 300), установлено, что отнесение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к магистральной и распределительной инфра­структуре (сетям) осуществляется разработчиком проектной документации на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на стадии ее разработки в соответствии с утвержденными градостроительными проектами.

В свою очередь, разработчики проектно-сметной документации при выполнении своих обязанностей по определению вида объектов инженерной инфра­структуры должны руководствоваться законодательством и соответствующими разъяснениями Мин­стройархитектуры как компетентного органа. В связи с этим при разработке проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры не должны относить скважины к распределительной инженерной инфраструктуре.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.11.2024