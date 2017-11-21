НДС по оплате: когда и как

Напомним, что момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты) для исчисления НДС определяется как приходящийся на отчетный период день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним, но при условии, если иное не установлено главой 12 НК (п. 1 ст. 100 НК). При этом в главе 12 НК установлен порядок исчисления и уплаты НДС. Исчислять НДС следует и при приобретении объектов на территории РБ у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РБ. Также определение момента фактической реализации установлено в ст. 921 главы 12 НК.

Момент фактической реал...

Автор публикации: Екатерина АНДРЕЕВА, юрист