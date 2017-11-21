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№87 (2094) от 21.11.2017

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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Консультации

НДС по оплате: когда и как

21.11.2017

У субъектов хозяйствования нередко возникают вопросы по поводу возможностей применения при исчислении и уплате НДС метода «по оплате». Рассмотрим эти возможности на конкретных примерах.

Напомним, что момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты) для исчисления НДС определяется как приходящийся на отчетный период день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним, но при условии, если иное не установлено главой 12 НК (п. 1 ст. 100 НК). При этом в главе 12 НК установлен порядок исчисления и уплаты НДС. Исчислять НДС следует и при приобретении объектов на территории РБ у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РБ. Также определение момента фактической реализации установлено в ст. 921 главы 12 НК.

Момент фактической реал...

Автор публикации: Екатерина АНДРЕЕВА, юрист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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