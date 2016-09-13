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№70 (1977) от 13.09.2016

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№70 (1977) от 13.09.2016

13 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

НДС и льгота по перевозке пассажиров

13.09.2016

С какой даты нельзя применять льготу по НДС по перевозке пассажиров транспортом общего пользования?

С 1 марта текущего года.

Согласно подп. 1.14 п. 1 ст. 94 НК ранее освобождались от НДС обороты по реализации на территории РБ услуг по перевозке пассажиров: транспортом общего пользования (кроме автомобилей-такси) при городских перевозках; речным, железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородных перевозках. Освобождение от НДС распространялось также на всех плательщиков, реализующих билеты на проезд пассажиров по номинальной стоимости.

Указом Президента от 25.03.2016 № 111 (далее – Указ №111) такое освобождение от НДС отменено, и обороты по реализации указанных услуг облагаются НДС по ставке 20% (подп. 1.1 п. 1 Указа № 111). Обратим внимание, что эту ставку НДС в отношении...

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